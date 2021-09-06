AFP: лидер мятежников в Гвинее призвал горнодобывающие компании продолжать деятельность

ПАРИЖ, 6 сентября. /ТАСС/. Лидер мятежников в Гвинее полковник Мамади Думбуя заверил иностранных инвесторов и партнеров, что новые власти страны выполнят свои обязательства, и призвал горнодобывающие компании продолжать их деятельность. Об этом сообщило в понедельник Agence France-Presse со ссылкой на Думбуя.

Как отмечает агентство, он "заверил экономических и финансовых партнеров в возможности продолжать нормальную деятельность в стране". "Комитет заверяет партнеров, что выполнит все взятые на себя обязательства", - сказал Думбуя. Он также пообещал создать "правительство национального единства, которое будет отвечать за переходный процесс".

Ранее портал Guinee7 сообщил, что военные власти страны приняли решение отменить ранее введенный комендантский час в тех районах Гвинеи, где работает горнорудное производство. От Гвинеи зависит 20% поставок бокситов на мировой рынок алюминия. В стране работают предприятия в том числе российских компаний "Русал" и Nordgold.

5 сентября Думбуя, командующий элитным подразделением спецназа Гвинеи, объявил о задержании возглавляющего страну с 2010 года 83-летнего президента Альфы Конде. Мятежники сформировали Национальный комитет по сплочению и развитию, распустили правительство, назначали военных губернаторов, ввели комендантский час. Ключевые страны мира, включая Россию, осудили неконституционные действия военных, призвав освободить Конде и урегулировать ситуацию путем переговоров.