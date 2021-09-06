ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Fesco может отказаться от выплаты дивидендов еще на несколько лет и будет направлять средства на развитие и реализацию инвестпрограммы. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума председатель совета директоров транспортной группы Андрей Северилов.

"Мы приняли решение, что весь свободный денежный поток будем направлять на инвестиции в наши активы: на модернизацию действующей инфраструктуры, на развитие. Активы нам достались в, мягко сказать, уставшем состоянии, особенно ВМТП (Владивостокский морской торговый порт - прим. ТАСС), поэтому сейчас все исправляем, обновляем флот, модернизируем терминалы, инфраструктуру. Мы понимаем, что контейнерный рынок, ставки фрахта, а соответственно и наши доходы, еще не долго будут на таком пике, как сейчас, поэтому хотим успеть подготовить хорошую базу и задел на будущее. Поэтому дивидендов [за 2021 год] не будет", - сказал Северилов.

"Я думаю, что речь идет о нескольких годах (без дивидендов - прим. ТАСС)", - добавил он, отвечая на вопрос о возможности выплаты дивидендов за 2022 год.

Дальневосточное морское пароходство (головная компания группы Fesco) в последний раз выплачивало дивиденды по итогам 2002 года.

Основными акционерами Fesco, имеющими косвенное владение, являются Андрей Северилов - 23,8% акций, Михаил Рабинович - 17,4%, Зиявудин Магомедов - 32,5%. 26,3% акций принадлежат другим акционерам или находятся в свободном обращении.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожный оператор "Трансгарант", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении Fesco находится 40 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 6 тыс. единиц. Флот группы включает 18 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.