"Яндекс" обжалует решение об исключении из поисковой выдачи ссылок на "Умное голосование"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. "Яндекс" будет оспаривать решение Арбитражного суда Москвы о запрете показывать в поисковой выдаче обозначение "Умное голосование" в качестве одного из ключевых слов поиска. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Мы не согласны с определением суда и будем оспаривать принятые обеспечительные меры. Из документа совершенно непонятно, что конкретно нас обязывают сделать и как это можно реализовать", - отметили в компании.

Ранее ставропольская компания "Вулинтертрейд" обратилась в суд с исковым заявлением к компаниям "Яндекс" и Google о защите исключительных прав на товарный знак. В качестве третьего лица выступает Роскомнадзор.

3 сентября Арбитражный суд Москвы запретил операторам поисковых систем Google и "Яндекс" показывать в поисковой выдаче обозначение "Умное голосование" в качестве одного из ключевых слов поиска.

ООО "Вулинтертрейд" указало на наличие у него исключительного права на товарный знак и использование компаниями обозначения "Умное голосование" в качестве одного из ключевых слов поиска при индексировании сайтов, сообщается на сайте суда.