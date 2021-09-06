На строительство второй ветки метро Казани выделят еще около 500 млн рублей

Казань, 6 сентября. /ТАСС/. Почти 500 млн рублей выделят из бюджета Татарстана на строительство первого участка второй ветки метро в Казани, следует из соответствующего тендера на сайте госзакупок.

Согласно опубликованной информации, начальная сумма контракта на строительство первого участка второй линии Казанского метро от станции "Фучика" до станции "Сахарова" составляет 499,8 млн рублей. Выделяемые средства направят на строительно-монтажные работы. Источником финансирования выступает бюджет Республики Татарстан.

Согласно документам, работы должны выполнить до 31 января 2022 года.

Ранее на портале разместили два тендера на строительство первой части второй ветки метро - на 525 млн и на 697 млн рублей. Согласно ним, от подрядчика требуется провести земляные работы, устройство тоннелей, гидроизоляцию стен. Также нужно смонтировать железобетонные конструкции в вестибюлях и соорудить котлованы.

Первый участок второй линии метро будет включать станции - "Ю. Фучика", "10-й микрорайон", "100-летия ТАССР" и "Ул. академика Сахарова", а также четыре перегонных тоннеля. Его протяженность составит 5,7 км.

Метрополитен Казани открылся в 2005 году и стал первым в стране, построенным после распада СССР. Он состоит из одной ветки, на которой расположены 11 станций. В конце августа 2018 года в Казани открылась последняя станция первой ветки метро, получившая название "Дубравная". Эта станция завершила строительство Центральной линии. Всего планируется построить четыре ветки подземки.