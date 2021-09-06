Город Санья на Хайнане создал площадку отраслевого развития для стимулирования занятости

ХАЙКОУ /Китай/, 6 сентября. /ТАСС/. Администрация города Санья на острове Хайнань создала площадку для стимулирования занятости в приоритетных отраслях развития регионального порта свободной торговли. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

По сведениям издания, данный проект относится к программе эффективного распределения трудовых ресурсов, охватывающей территорию всей провинции. Как уточнили местные власти, одна из задач - сформировать в Санья при взаимодействии государственного и частного секторов передовой рынок рабочей силы международного уровня для туристической сферы.

В соответствии с решением правительства указанная платформа уже начала функционировать в тестовом режиме. Ее развитие, как отмечается, будет осуществляться в соответствии с принципами социализма с китайской спецификой и предусматривает активное сотрудничество с другими странами.

Одним из важных направлений для использования современных профессиональных кадров в Санья станут проекты инициативы "Один пояс - один путь" с вовлечением как можно большего числа государств, в том числе России. Ожидается, что в ближайшее время Хайнаньский порт свободной торговли сформирует новые, более эффективные стандарты в сфере занятости, что ускорит создание на острове международной зоны потребительского туризма. Параллельно при поддержке властей будут создаваться популярные бренды и инновационные механизмы, благодаря которым ускорится формирование многоуровневой отраслевой цепочки, обеспечивающей высокий спрос на квалифицированную рабочую силу.

Согласно официальному плану, развитие туризма на острове оживит и прочие сферы экономической деятельности, в том числе гостиничный и ресторанный бизнес, культуру и спорт, СМИ, финансовый сектор и индустрию развлечений. Этот процесс, как уточняется, подразумевает применение новейших сетевых технологий, использование больших массивов данных и последних разработок в области искусственного интеллекта.

Санья - один из ключевых центров экономического развития Хайнаня, значительную часть доходов которого обеспечивает сфера услуг. Администрация острова планирует превратить этот город в ведущий финансово-экономический центр с передовой инфраструктурой, где будут находиться штаб-квартиры крупных китайских и зарубежных компаний. Этот крупный населенный пункт, также известный во всем мире как первоклассный курорт, преображается из года в год, привлекая внимание все большего количества инвесторов.