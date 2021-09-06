ВЛАДИКАВКАЗ, 6 сентября. /ТАСС/. Северо-Кавказскую студию кинохроники передадут в собственность Северной Осетии. Об этом сообщил врио главы республики Сергей Меняйло на аппаратном совещании.

Студия находилась в собственности министерства культуры России. Она оказалась под угрозой банкротства в связи с многочисленными долгами. Однако в 2017 году руководство Северной Осетии обратилось к президенту России Владимиру Путину с просьбой передать киностудию в собственность Северной Осетии.

"Мы ее забираем в республику, желающих на нее, конечно, много было", - сказал Меняйло.

Он отметил, что решение о передаче в республиканскую собственность приняли на совещании с помощником президента России Владимиром Толстым. Глава республики поручил Минимуществу региона определить порядок перевода студии в республиканскую собственность, а также дал указание министерству культуры республики разработать программу развития студии вместе с национальным телевидением "Осетия-Ирыстон".

Северо-Кавказскую студию кинохроники создали в 1946 году, и за время своей работы она выпустила свыше 500 документальных, учебных и научно-популярных фильмов. На ее базе регулярно выходил киножурнал "Северный Кавказ", который показывали во многих кинотеатрах страны перед трансляцией основной ленты.