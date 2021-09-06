"Совкомфлот" еще не решил вопрос участия в тендере "Северной звезды" на вывоз угля по СМП

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. "Совкомфлот" пока не принял решения об участии в тендере "Северной звезды" (входит в корпорацию AEON) на вывоз угля по Северному морскому пути (СМП). Об этом сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума генеральный директор группы Игорь Тонковидов.

"Без ложной скромности скажу, что мы являемся ведущей компанией в мире в этом направлении [в предоставлении морских логистических решений в акватории Северного морского пути]. Вопрос заключается в том, насколько балкерные перевозки и уголь как груз ложатся в стратегию развития "Совкомфлота". В настоящее время наша пятилетняя стратегия предусматривает, что компания ускоренными темпами развивает газовую экспертизу и расширяет свой флот для перевозки СПГ (сжиженный природный газ). Выполняя эту программу в ближайшие пять лет, вряд ли мы найдем место для серьезного участия в транспортировке угля по Севморпути", - сказал он.

Тонковидов добавил, что решение насчет участия в тендере компания пока не приняла.

Ранее издание РБК сообщило, что "Северной звезде" понадобится 28 судов ледового класса для вывоза угля с Таймыра по Северному морского пути. Речь шла о поиске партнера - профессионального перевозчика, а не о самостоятельном заказе судов.

Компания "Северная звезда" планирует полностью завершить проект создания каменноугольного кластера на базе Сырадасайского месторождения на Таймыре (Красноярский край) в 2040 году, ранее уточнял владелец AEON Роман Троценко. Планируется построить обогатительную фабрику глубокой переработки угля (производство угольных концентратов из коксующихся углей), морской терминал, аэропорт, вахтовый поселок, электростанцию, автодорогу. Сырадасайское угольное месторождение расположено в 105-120 км юго-восточнее поселка Диксон на Таймыре, ресурсы месторождения оцениваются в более чем 5 млрд тонн.

Группа компаний "Совкомфлот" - одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке газа и нефти, а также обслуживанию морской добычи углеводородов. "Совкомфлот" участвует в обслуживании крупных нефтегазовых проектов в России и мире: "Сахалин-1" и "Сахалин-2" (Охотское море), "Варандей" и "Приразломное" (Баренцево море), "Новый Порт" и "Ямал СПГ" (Обская губа, Карское море), Tangguh (Индонезия).