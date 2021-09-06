"Совкомфлот" пока не планирует новых экспериментальных рейсов по Северному морскому пути

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. "Совкомфлот" пока не планирует выполнять новые сверхранние или сверхпоздние экспериментальные рейсы по Северному морскому пути, собрал достаточно информации. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума сообщил журналистам генеральный директор группы Игорь Тонковидов.

"Мы выполнили программу сверхранних и сверхпоздних [рейсов] в 2020-2021 годах, используя танкер-газовоз "Кристоф де Маржери", и определили для себя реальные возможности и ограничения на этом маршруте в мае, январе и феврале. В настоящее время нам достаточно эмпирической базы для того, чтобы оценить эффективность этой транспортировки", - сказал он.

Тонковидов добавил, что задача по организации круглогодичной транспортировки по Севморпути будет решаться с использованием 15 новых, более эффективных ледокольных газовозов, строительство которых сейчас ведется на судостроительном комплексе "Звезда". Ранее Тонковидов говорил, что головное судно этой серии группа собирается получить, согласно контракту, в марте 2023 года.

"Конструкция судов, которые были построены для проекта "Ямал СПГ", предусматривает более активную поддержку со стороны ледоколов… Новая же серия судов спроектирована с расчетом на более самостоятельную работу. Круглогодичная навигация в восточном секторе Арктики может начаться после поставки головного судна серии. Дополнительныеэкспериментальные рейсы не дадут нам новой информации", - заключил он.

Группа компаний "Совкомфлот" - одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке газа и нефти, а также обслуживанию морской добычи углеводородов. "Совкомфлот" участвует в обслуживании крупных нефтегазовых проектов в России и мире: "Сахалин-1" и "Сахалин-2" (Охотское море), "Варандей" и "Приразломное" (Баренцево море), "Новый Порт" и "Ямал СПГ" (Обская губа, Карское море), Tangguh (Индонезия).