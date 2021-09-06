Член правления "Сибура" заявил, что строительство Амурского ГХК идет с опережением графика

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Строительство Амурского газохимического комплекса (ГХК) идет с некоторым опережением графика, его завершение намечено на середину 2024 года. Об этом в интервью ТАСС в рамках VI Восточного экономического форума рассказал член правления - управляющий директор "Сибура" Павел Ляхович.

"Амурских ГХК, который мы строим, на конец лета, примерно 20% у него уже прогресс есть и серьезный очень, позитивный. Позитивный, чуть опережающий рост застройки. И мы ее завершим, теперь видим это, в середине 2024 года", - сказал он.

Ляхович отметил, что Амурский ГХК - мега-проект для компании, который будет заметен на мировом рынке нефтегазохимии.

Амурский газохимический комплекс - совместное предприятие "Сибура" (60%) и китайской Sinopec (40%) по производству полиэтилена и полипропилена. Производственная мощность комплекса составит до 2,7 млн тонн полимеров в год. Основное сырье для переработки - этан и сжиженный углеводородный газ - будет поставлять Амурский газоперерабатывающий завод "Газпрома", который строится в Свободненском районе Приамурья.

Другие проекты "Сибура" в России

"Не только крупнотоннажной химией мы живем. На радаре есть проекты и среднетоннажной химии. Вы знаете, что не так давно мы запустили производство ДОТФ - это крупнейшая в Европе мощность по производству нового такого экологичного пластификатора. Мы сейчас работаем над возможностью расширить это производство, выпустить на рынок еще больше продукта. Мы там же на пермской площадке думаем о производстве спец-пластификаторов", - отметил член правления "Сибура".

Кроме того, в этом году компания завершает строительство производства малеинового ангидрида (МАН), его выход на мощность возможен уже в 2022 году.

В конце 2018 года "Сибур" объявил о старте реализации проекта по строительству производства малеинового ангидрида (МАН) мощностью 45 тыс. тонн в год в Тобольске. Малеиновый ангидрид сейчас используется в строительстве, сельском хозяйстве, автомобилестроении, производстве лакокрасочных материалов, мебели, фармацевтических препаратов и других отраслях.

Зарубежные проекты компании

"Сибур" в 2022 году может принять инвестиционное решение по совместному проекту с Sinopec в Китае по производству бутадиен-нитрильных каучуков, сказал член правления "Сибура".

"Я думаю, что до конца этого года, скорее нет, не успеем, но в следующем году мы решение должны будем по этому поводу принять", - сказал Павел Ляхович.

"Сибур" и Sinopec в октябре 2019 года договорились о создании в Китае совместного предприятия по производству бутадиен-нитрильных каучуков мощностью 50 тыс. тонн в год. Доля участия "Сибура" и Sinopec в СП составит 40% и 60% соответственно, сообщала российская компания.

"Мы совместно с партнерами доработали технологию. Технологию эту можно экспортировать в Китай. Дальше велись работы с подбором локации для производственной площадки. Вот мы находимся сейчас, после того как подобрали эту производственную площадку, в расчете инвестиционного проекта конкретно для этой инвестиционной площадки. Как только это будет сделано, мы сможем вместе с партнером принять решение о строительстве, по нашей технологии, нитрильного каучука в Китае", - добавил он.

Кроме того, "Сибур" в настоящее время не рассматривает новые проекты в Индии, но возможно точечное расширение действующего производства с Reliance Industries. Запущенное в прошлом году производство бутилкаучука вышло на проектную мощность быстрее, чем рассчитывали в "Сибуре", а также имеет лучшие расходные нормы, чем заложенные в обоснование инвестиционного проекта, отметил член правления "Сибура".

"Я честно говорю, этим очень сильно горжусь. Это наша технология. Она востребована в мире, она конкурентоспособна. Вот, 120 тыс. тонн бутилкаучука, это четверть мирового рынка. Представьте себе! Мы построили мощность по нашей технологии, которая занимает четверть мирового рынка. С моей точки зрения это очень круто", - подчеркнул Ляхович.

Авария на заводе "Газпрома"

Ляхович рассказал, что компания недополучил 57 тыс. тонн широкой фракции углеводородов (ШФЛУ) из-за аварии на заводе "Газпрома" под Новым Уренгоем в начале августа. В связи с этим компании пришлось несколько снизить объемы производства.

"Мы, естественно, произвели меньше произвели СУГ, потому что невозможно было восполнить сырье в такой короткий промежуток времени", - отметил он.

"Сибур" также переориентировал часть своих экспортных объемов СУГ на российский рынок чтобы удовлетворить внутренний спрос, добавил Ляхович.

Авария на заводе "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе произошла 5 августа. Тогда на заводе по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем возник пожар. На следующий день пожар был потушен. Завод принадлежит ООО "Газпром переработка" и является основным производителем высококачественных продуктов переработки углеводородного сырья в ЯНАО.

"Я бы хотел сказать спасибо коллегам из "Газпрома" и "Новатэка", которые нашли технологические решения, сделали. Перемычку и сырье "Новатэка" в результате сейчас компенсирует недополученные объемы в сырье "Газпрома", - уточнил Ляхович.

При этом говорить о последствиях аварии в среднесрочной и долгосрочной перспективе трудно, поскольку все будет зависеть от темпов восстановления производства на заводе "Газпрома". "Я прекрасно понимаю, что сейчас давать прогнозы коллеги из "Газпрома" не очень хотят. Задача другая. Основная задача - побыстрее восстановить производство, и мы тоже в этом заинтересованы", - подчеркнул топ-менеджер "Сибура".

Как сделка с "Таиф" повлияет на производство "Сибура"

"Предстоящая сделка с "Таиф" на продуктовом портфеле, на его разнообразии, скорее, не отразится. Поэтому что у нас, по крайней мере на ближайшие несколько лет, есть устоявшиеся уже производственные активы со своим марочным колесом, со своими марочными особенностями. И скорее здесь можно будет говорить о более устойчивом присутствии на рынке, о большей стабильности для наших клиентов, для наших партнеров. Скорее именно из-за объединения что-то серьезного в марочном ассортименте не произойдет", - сказал Ляхович.

Однако новые проекты обеих компаний в будущем позволят добавить больше возможностей для совместного развития, считает топ-менеджер "Сибура".

Стратегия же "Сибура" продолжит базироваться на повышении экологичности производства и его безопасности.

Рыночная ситуация

"Сибур" в 2021-2022 годах ожидает роста рынка в сегменте нефтегазохимии, несмотря на угрозу новых штаммов коронавируса, что окажет положительное влияние на компанию.

"Ограничения, конечно, возможны все равно, потому что никуда не исчез коронавирус, он постоянно мутирует. К сожалению, перемещается между границами достаточно быстро, поэтому здесь конечно же влияние его и новых штаммов возможно на все сегменты. И, конечно, же прогнозы, как обычно, дело не очень благодарное. Но если не случится каких-то коллапсов, тот мы видим, что 2021-2022 годы покажут в самом сегменте для нас рост, что не может не радовать", - подчеркнул управляющий директор "Сибура".

Для российской нефтехимии 2020 год даже оказался лучше предыдущих за счет ввода новых мощностей. Так, рост объемов химического производства в РФ в 2020 году составил 7%, а в первой половине 2021 года - 8%, отметил Ляхович.

"Важно, наверное, что не только производство, но еще и потребление, прежде всего в 2021 году, мы отмечаем очень серьезный рост потребления нефтехимической продукции. <...> Поэтому по России, по сравнению с миром, более оптимистичные положительные цифры", - добавил Ляхович.

При этом автомобилестроение и строительство в мире продолжают восстанавливаться в 2021-2022 годах, что также внушает оптимизм, заключил член правления "Сибура".

О форуме

VI Восточный экономический форум прошел во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоялись Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступил Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.