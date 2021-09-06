В Грузии заявили о росте числа турпоездок из РФ почти в 10 раз по сравнению с 2020 годом

ТБИЛИСИ, 6 сентября. /ТАСС/. Граждане России в августе текущего года совершили около 40 тыс. поездок в Грузию, что в более чем девять раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, когда было совершено более 4 тыс. поездок. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник статистические данные Национальной администрации туризма Грузии.

По данным агентства, несмотря на рост в августе, за восемь месяцев текущего года количество поездок из РФ в Грузию составило около 109 тыс., что на 43,2% меньше по сравнению с прошлогодними показателями. Россия расположилась на втором месте среди стран, откуда чаще всего приезжают в Грузию.

На первом месте находится Турция, однако и здесь также наблюдается снижение турпотока: граждане этой страны с начала года совершили более 193 тыс. поездок в Грузию, что на 25,9% меньше, чем за восемь месяцев 2020 года. На третьем месте по числу совершенных поездок в Грузию оказались граждане Украины. Они совершили более 91 тыс. визитов, что на 143,2% больше прошлогодних показателей. Четвертое место заняли граждане Армении. С января по август они совершили более 89 тыс. поездок в Грузию, что на 60,1% меньше, чем в прошлом году. Общее количество приезжающих в Грузию туристов за восемь месяцев уменьшилось на 31,7% (около 1,1 млн поездок).

Грузия из-за пандемии коронавируса с февраля 2020 года до февраля 2021 закрывала авиасообщение со всеми странами. С 1 февраля текущего года страна восстановила регулярные полеты по всем направлениям, а с 1 июня открыла сухопутные границы. В республику впускают всех, кто прошел полный курс вакцинации. Кроме того, граждане Азербайджана, Армении, Бахрейна, Белоруссии, Израиля, ОАЭ, России, Саудовской Аравии, США, Турции, Украины, Швейцарии, стран ЕС, а также жители государств Центральной Азии могут въезжать в Грузию со справкой об отрицательном тесте на коронавирус.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года. На данный момент зафиксировано 565 957 случаев заражения (15,18% населения), 519 673 пациента выздоровели, 7 867 человек скончались. В республике с 15 марта проводится вакцинация препаратами компаний AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac Biotech. С 5 июля власти начали массовую вакцинацию населения, которое составляет более 3,7 млн человек. Оба компонента вакцины получили 480 613 человек, или 12,89% населения.