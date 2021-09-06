Кузбасс стал лидером в России по экспорту мучных кондитерских изделий

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Кемеровская область стала лидером в России по экспорту мучных кондитерских изделий. Об этом говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ).

"Кемеровская область стала лидером России по объему экспорта мучных кондитерских изделий за первое полугодие 2021 года", - отмечается в сообщении.

По данным РЭЦ, самыми популярными товарными позициям стали вафли, печенье, пирожные и кексы, а также сушки и сухари. За первое полугодие объем экспорта мучных кондитерских изделий из Кемеровской области вырос на 14,7% в сравнении с прошлогодними показателями и достиг $44,1 млн. В натуральном выражении Кемеровская область экспортировала более 30 тыс. тонн мучных кондитерских изделий, что выше результатов аналогичного периода прошлого года на 11%.

Самый большой объем мучных кондитерских изделий (14 тыс. тонн) экспортирован в Казахстан. Еще 4,5 тыс. тонн поставили из Кемеровской области в Киргизию и 4 тыс. тонн - в Белоруссию. Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина отметила, что главным импортером российских мучных кондитерских изделий выступают страны СНГ. "На этот регион приходится 85% всех поставок отечественных кондитерских изделий", - сказала она.