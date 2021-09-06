Количество почтовых отправлений на Северо-Западе увеличилось на четверть с 2019 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Объем почтовых отправлений, пересланных "Почтой России" на Северо-Западе страны, в 2021 году вырос на 24% в сравнении с допандемийным 2019 годом. Доля посылок из интернет-магазинов в почтовом обороте в то же время выросла с 17% до 21%, рассказала ТАСС в понедельник заместитель директора по электронной коммерции в Северо-Западном макрорегионе "Почты России" Елена Васильева.

"По итогам семи месяцев 2021 года общее количество почтовых отправлений в Северо-Западном регионе составило 5,02 млн. Это на 24% больше, чем было переслано до пандемии за аналогичный период 2019 года. При этом доля электронной торговли, в том числе маркет-плейсов вроде AliExpress, за этот период выросла с 17% до 21%", - уточнила агентству заместитель директора.

В то же время в период пандемии в 2020 году на 24%, до 1,2 млн отправлений, увеличился спрос на услуги курьерской доставки "Почты России" в Северо-Западных регионах по сравнению с 2019 годом. Одновременно компания развивает сеть собственных и партнерских почтоматов. Как сообщила Васильева, к ноябрю этого года клиентам почты будет доступна сеть свыше 5 тыс. аппаратов по выдаче посылок в торговых центрах и других локациях. Сейчас их число составляет около 500.

Ранее заместитель директора по логистике макрорегиона "Северо-Запад" АО "Почта России" Алексей Федоров рассказал ТАСС, что в 2023 году компания планирует расширить свой автоматизированный сортировочный центр в Петербурге в два раза, благодаря чему его мощность увеличится на 75%.

Санкт-Петербургский автоматизированный сортировочный центр "Почты России" является крупнейшим центром компании в Северо-Западном регионе, а также третьим по объемам письменной корреспонденции в стране. Ежегодно центр обрабатывает до 500 тыс. писем и 200 тыс. почтовых отправлений различных видов в круглосуточном режиме.