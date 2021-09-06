Эксперт: зарядная инфраструктура для электробусов будет иметь экспортный потенциал

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Развитие зарядной инфраструктуры для общественного транспорта в России позволит создать новую отрасль со значительным экспортным потенциалом. Такое мнение ТАСС выразил вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев.

Об общественном электротранспорте в России

В настоящее время Москва является лидером по числу электробусов в стране. В российской столице используется более 700 автобусов на электротяге, которые обслуживают 56 маршрутов. При этом к концу 2021 года в Москве появится еще около 300 электробусов, а к 2024 году их число достигнет 2,3 тыс. Полностью отказаться от общественного транспорта с двигателями внутреннего сгорания власти Москвы планируют к 2030 году. Основными поставщиками электрических автобусов для столицы являются "Камаз", а также "Лиаз", входящий в "Группу ГАЗ".

"Москва стала своеобразной витриной и наглядным демонстрационным проектом, показывающим, как совместные усилия города и энергетиков могут менять привычные, но уже морально устаревшие и не соответствующие современным требованиям крупных городов по экологии и эффективности, технологии, создавая будущее городского транспорта уже сегодня", - добавил Гусев.

В северной столице, Санкт-Петербурге, сегодня действуют электробусы производства Volgabus.

Третьим городом России, где электрический транспорт начал обслуживать городские маршруты стал Нижний Новгород, в котором автобусы GAZelle e-NN (разработки "Группы ГАЗ" - прим. ТАСС) начали курсировать между аэропортом Стригино и станцией метро "Парк культуры".

Что касается развития Дальнего Востока, то во Владивостоке также действуют два автобуса на электротяге, а на Сахалине к 2024 году планируют внедрить 125 электробусов.

Как расширяющийся парк автобусов будут заряжать

Растущий спрос столичных властей на зарядную инфраструктуру для общественного транспорта готова покрыть группа "Россети" (работает в 80 регионах РФ, управляет сетевыми компаниями "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и др.), рассказали ТАСС в компании. Ранее "Россети" сообщили, что приступают к проекту установки зарядок в новом автобусном парке "Красная Пахра", которую "Россети Московский регион" оборудуют 34 станциями для зарядки 200 электробусов. Мощность одной станции составляет 300 кВт, что позволит полностью заряжать электробус за 24 минуты. При этом одна станция способна заряжать до 6 электробусов одновременно.

Для обеспечения парка электроэнергией компания "Россети Московский регион" также построит распределительную станцию и три трансформаторные подстанции, а также проложит 65 кабельных линий общей протяженностью более 22 км.

Генеральный директор компании "Россети" Андрей Рюмин ранее сообщал, что в число приоритетов группы входит развитие источников нетарифной выручки, которая прежде всего необходима для полномасштабной модернизации сетевого комплекса, апробирования передовых и экспериментальных решений. При этом использование опыта организации как крупнейшего оператора электрозарядной инфраструктуры в России позволит укрепить позиции Москвы в качестве одного из мировых лидеров по темпам внедрения экологически чистого общественного транспорта.

Развитие электрического общественного транспорта за рубежом

Согласно данным Мосгортранса, в Лондоне к настоящему моменту используется 300 электробусов, в Париже - 259, Берлине - 200, а Амстердаме - 164. Таким образом, столичный электробусный парк является крупнейшим в Европе. Использовать подобный транспорт планируют и в столице Вьетнама - Ханое. Мировым лидером по электробусам является Шэньчжэнь, где в настоящее время курсирует порядка 16 тысяч таких автобусов, а число зарядных станций достигает 1,8 тыс. штук.

В то же время власти швейцарского Цюриха намерены расширить сеть зарядок для электробусов с целью дальнейшего снижения выбросов углекислого газа. Так, компания Siemens установит в городе 45 новых зарядных станций, среди которых 30 станций мощностью 100 кВт и 15 станций на 150 кВт.

Международное энергетическое агентство также отмечало, что к концу 2020 года в мире насчитывалось около 600 тысяч автобусов на электрической тяге и согласно прогнозам к 2025 году их число возрастет до 1,6 млн, а к 2030 году - 3,6 млн. По данным аналитиков МЭА, наибольший охват электробусами происходит в сфере городского общественного транспорта, что связано с необходимостью более интенсивного сокращения выбросов углекислого газа. При этом междугородние автобусы менее электрифицированы по причине покрытия больших расстояний и долгого времени зарядки.

Кто производит электробусы?

"Камаз" является одним из основных производителей общественного транспорта на электротяге в России. По итогам 2020 года компания выпустила 202 электробуса и намеревалась удвоить показатель в 2021 году. Более того, генеральный директор "Камаза" Сергей Когогин ранее отмечал, что компания намерена пройти необходимую сертификацию для экспорта электробусов в 2021 году. Наряду с этим, производством такого транспорта занимается "Группа ГАЗ", которая уже создала электробусы большого и малого классов, а также ведет разработку электрических версий автобусов среднего и особо большого классов.