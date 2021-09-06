Шестиполосную железную дорогу построят в новом промпарке в Рязанской области

ТАСС, 6 сентября. Железнодорожная трасса, состоящая из шести путей, появится на территории индустриального парка "Рязанский", одна из линий свяжет объект со станцией Дягилево Московской железной дороги. Об этом ТАСС в понедельник сообщил гендиректор Корпорации развития Рязанской области Артем Никитин.

Работа над созданием государственного индустриального парка "Рязанский" началась в 2018 году. В феврале 2021 года Корпорация развития Рязанской области объявила тендер на создание инфраструктуры парка стоимостью более 4 млрд рублей, конечный срок окончания работ - 31 декабря 2022 года.

"Проектируемая трасса будет связывать территорию индустриального парка с железнодорожной станцией Дягилево Московской железной дороги. От нее транзитный путь берет свое начало, огибает Рязанский элеватор и доходит до индустриального парка. По проекту к транзитному пути на территории парка добавится еще пять", - уточнил собеседник агентства.

Как уточнил Артем Никитин, два пути будут предназначены для приема и отправления составов, три линии - для погрузки и выгрузки, также предусмотрен тупиковый путь. Общая протяженность проектируемой трассы составляет около 7,5 км. Окончание строительства запланировано на октябрь 2022 года, сейчас проводятся работы по устройству полотна основания железной дороги.

Подвижной состав будет представлен полувагонами и платформами. Предусмотрена возможность транспортировки контейнеров, нефтехимии в танк-контейнерах, рефгрузов в контейнерах, инертных материалов, пиломатериалов. Предполагается, что грузооборот по новым железнодорожным путям составит около полумиллиона тонн в год. По предварительным подсчетам, это будет преимущественно отправка грузов - 0,32 млн тонн в год, поставка составит около 0,175 млн тонн в год.

Как сообщается в понедельник на сайте правительства региона, дорожно-транспортная сеть на территории промпарка составит восемь двухполосных автомобильных дорог общей протяженностью 11 км. Сейчас работы по подведению инженерных и транспортных коммуникаций вошли в активную фазу и предполагаются к завершению в оптимальные сроки, что позволит производственным резидентам приступить к строительству уже в этом году.

Промпарк "Рязанский"

В целом проект индустриального парка "Рязанский" предусматривает развитие территории площадью более 559 га, где будут размещены коммунально-складские, научные, проектные, конструкторские, промышленные, производственные и другие предприятия и организации. Планируемый на сегодня объем инвестиций составит свыше 25 млрд рублей, с открытием производств будет создано более 2,5 тыс. рабочих мест. Парк расположен на выезде из Рязани в сторону Москвы и прилегает к магистральным путям автомобильного и железнодорожного сообщения, расстояние до столицы составляет 150 км, до речного порта "Ока" - 40 км, территориально близко расположены аэропорты Жуковский, Домодедово, Внуково, Шереметьево.