"Ростсельмаш" начал строить в Ростове завод по выпуску тракторов и дорожной техники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сентября. /ТАСС/. Группа компаний "Ростсельмаш" приступила к строительству в Ростове-на-Дону завода по производству тракторов, дорожно-строительной и коммунальной техники, церемония начала строительства состоялась в понедельник.

В торжественной закладке первого камня в основание будущего завода приняли участие губернатор Ростовской области Василий Голубев, президент союза "Новое содружество", совладелец "Ростсельмаша" Константин Бабкин, генеральный директор компании "Ростсельмаш" Валерий Мальцев.

"То, что ростовчане получат высокотехнологичный, самый современный, по сути, первый завод такого направления в постсоветской истории, имеет принципиальное значение. Я думаю, это важно для страны, которая будет обеспечена надежными, мощными и эффективными тракторами, коммунальной техникой", - сказал Голубев.

Как отметил Бабкин, создание нового производства позволит компании выйти на новый для нее рынок, а также полностью локализовать в России производство тракторов.

"До сих пор "Ростсельмаш" выпускал технику для сельского хозяйства, мы расширились и планируем проникнуть на рынок дорожно-строительной техники и техники для ЖКХ. До сих пор мы переносили тракторы из Канады в Россию, но сейчас здесь уже сформировано подразделение, которое может разрабатывать тракторы с нуля, и сегодня ребята разрабатывают в том числе дорожную и коммунальную технику, это уже разработка ростовчан", - пояснил Бабкин.

По словам гендиректора "Ростсельмаша" Валерия Мальцева, новый завод будет выпускать до 5 тыс. единиц машин в год. "Это будет площадка полного цикла, с основной площадки мы будем получать только трансмиссии", - сказал Мальцев, добавив, что на предприятии будет создано более 1 850 рабочих мест.

О проекте завода

Соглашение о реализации проекта было подписано властями региона и руководством компании "Ростсельмаш" на площадке международной выставки "Иннопром-2021". Объем инвестиций в строительство завода составит 6 млрд рублей. Предприятие будет состоять из производственного корпуса площадью 62 тыс. кв.м и здания для инженерных и коммерческих служб. Общая территория завода составит 14 га. Завершить строительство планируется в конце 2022 года.