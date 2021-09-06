Электронную платформу для мониторинга инвестпроектов создадут в Крыму и Севастополе

ТАСС, 6 сентября. Электронная платформа будет создана для отслеживания исполнения обязательств по инвестиционным проектам в Республике Крым и Севастополе, что позволит не допустить срыва их реализации. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства экономического развития РФ по итогам совещания замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и губернатором города Севастополя Михаилом Развожаевым, которое он провел в ходе рабочей поездки на полуостров.

На совещании обсуждены аспекты привлечения внебюджетных инвестиций в основной капитал двух регионов. Работа ведется в рамках исполнения поручения президента РФ о привлечении не менее 1 трлн рублей частных инвестиций до 2025 года в экономику полуострова, а именно - 800 млрд рублей - Республика Крым и 200 млрд рублей - Севастополь.

"Существует необходимость создания системы мониторинга для отслеживания исполнения обязательств по инвестиционным проектам на полуострове. В планах - сформировать электронную платформу для проверки статуса работ для того, чтобы не допускать отклонения от графика реализации проектов. Доступ к системе будет предоставлен инвесторам, заказчикам, органам исполнительной власти и контрольным органам", - говорится в сообщении.

Субъектами отобраны приоритетные пилотные проекты в жилищном строительстве, сельском хозяйстве, туризме, IT и промышленности. Регионы представили несколько проектов, находящихся в высокой степени предварительной проработки, к началу реализации которых они смогут приступить уже в 2022 году. На их примере будет отработан и в случае необходимости доработан механизм привлечения, сопровождения и мониторинга реализации, уточнили в пресс-службе.

"Привлечение частных инвестиций в Крым - задача непростая и требует координации. Предварительно обсуждался вопрос, каким образом организовать эту работу. Создан межведомственный коллегиальный орган, куда входят все федеральные органы исполнительной власти. Исходя из тех задач, которые будут стоять, подготовлена дорожная карта", - цитирует Назарова пресс-служба.

Замминистра экономического развития РФ также обсудил с руководителями двух регионов возможности расширения работы банков на полуострове, механизмы льготного кредитования и формирование новых банковских продуктов для потенциальных инвесторов, добавили в пресс-службе ведомства.