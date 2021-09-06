"Лаборатория Касперского" отметила рост числа атак на пользователей Microsoft Exchange

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Эксперты "Лаборатории Касперского" в августе 2021 года заблокировали почти 20 тыс. атак на пользователей серверов Microsoft Exchange, что на 170% больше по сравнению с июлем 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"В августе 2021 года "Лаборатория Касперского" заблокировала 19 839 атак на пользователей серверов Microsoft Exchange. По сравнению с июлем число таких инцидентов увеличилось на 170%. По мнению экспертов, рост связан с тем, что в этом году появилось множество эксплойтов под уязвимости в программном продукте, а владельцы устройств, на которых он установлен, не обновляют его сразу после выхода патчей", - говорится в сообщении.

В "Лаборатории Касперского" указали, что за последние шесть месяцев свыше 74 тыс. пользователей продуктов компании по всему миру столкнулись с эксплойтами для Microsoft Exchange Server.

"В последнюю неделю лета мы зафиксировали в России более 2,7 тыс. атак с применением эксплойтов ProxyShell. Уязвимости, для которых уже выпущены обновления, могут быть даже более опасны, чем уязвимости нулевого дня. Ведь, поскольку информация о них доступна в публичном пространстве, ими могут воспользоваться гораздо больше злоумышленников. Вот почему так важно отслеживать выпуски патчей и незамедлительно обновлять ПО", - приводятся в сообщении слова специалиста по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Евгения Лопатина.

Эксперты компании рекомендовали обновить программный продукт Microsoft Exchange Server, тщательно отслеживать исходящий трафик, чтобы своевременно обнаруживать вредоносные подключения, а также регулярно создавать резервные копии важных данных и проверять, что в случае необходимости к ним можно быстро получить доступ.