Вторую технологическую линию Амурского ГПЗ "Газпрома" ввели в эксплуатацию

ТАСС, 6 сентября. На Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), который строит "Газпром" в районе города Свободный, введена в эксплуатацию вторая технологическая линия. Об этом говорится в сообщении субподрядчика строительства "Велесстрой".

"В городе Свободный состоялся запуск в эксплуатацию второй технологической линии Амурского газоперерабатывающего завода", - сказано в сообщении.

9 июня была запущена первая технологическая линия завода. Как сообщалось в середине июня, на третьей и четвертой линиях было полностью установлено газоразделительное оборудование, на пятой - завершены фундаментные работы, шла подготовка к установке колонн выделения этана и метана, газоперекачивающих агрегатов, на шестой линии велась заливка фундаментных оснований, осуществлялся монтаж металлоконструкций.

Общий прогресс по проекту строительства Амурского газоперерабатывающего завода "Газпрома" составляет более 80%.

О заводе

Амурский ГПЗ - один из крупнейших инфраструктурных проектов "Газпрома" на Дальнем Востоке, он станет якорным предприятием центра глубокой переработки газа в этом регионе. На заводе будет перерабатываться многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, поступающий по газопроводу "Сила Сибири". Проектная мощность предприятия составит 42 млрд кубометров газа в год. ГПЗ будет включать крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн кубометров ежегодно.

Кроме гелия, Амурский ГПЗ также будет производить товарный газ (метан), этан, сжиженные углеводородные газы (СУГ, пропан и бутан), пентан-гексановую фракцию. Эти продукты нужны для производства полиэтилена, полимеров, пластика, которые используются практически во всех отраслях промышленности и в быту.