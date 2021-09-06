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Тинькофф назвал дипфейком видео с анонсом акции банка

В пресс-службе кредитной организации сообщили, что вся коммуникация от "Тинькофф инвестиции" происходит только по официальным каналам

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Видео с участием основателя TCS Group Олега Тинькова, в котором анонсируется акция по начислению бонусов при открытии инвестиционного счета является фейковым. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"Вся коммуникация от "Тинькофф инвестиции" происходит только по официальным каналам "Тинькофф инвестиций". Данное видео является плохо сделанным дипфейком, на котором видны следы монтажа, а также вставлен голос совершенного другого человека", - отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что в настоящее время идет процесс блокировки опубликованных видео.

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