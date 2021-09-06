Эксперты: строительный кластер в Хабаровском крае обойдется не менее чем в 15 млрд рублей

ТАСС, 6 сентября. Кластер строительных материалов в Хабаровском крае, создание которого поручил проработать президент России Владимир Путин, может обойтись как минимум в 15 млрд рублей. Реализовать этот проект возможно с помощью прямого государственного финансирования, государственно-частного партнерства, налоговых послаблений для бизнеса и введения режима особых экономических зон, считают опрошенные ТАСС эксперты.

"При участии федерального центра создание кластера пройдет оперативнее, однако сроки зависят от планируемого масштаба. Как минимум на это может уйти 2,5-3 года, а объем инвестиций может составить от 15 млрд рублей и более", - сказал президент девелоперской группы компаний "Основа", председатель комиссии по вопросам индустрии строительных материалов и технологий Общественного совета при Минстрое России Александр Ручьев.

При этом точный объем инвестиций, необходимый для создания такого кластера, зависит от множества параметров: готовности площадки, обеспеченности необходимой инженерной инфраструктурой, транспортной доступности, а также возможности привлечения внебюджетного финансирования и наличия заинтересованных сторон, отметила со своей стороны вице-президент Центра стратегических разработок, руководитель направления "Пространственное развитие" Татьяна Караваева.

По мнению Ручьева, строительный кластер должен состоять из производственных мощностей и инжиниринговых компаний, которые смогут эти производственные мощности адаптировать в проектные решения. Помимо производства строительных материалов в него также могут войти современные домостроительные комбинаты, компании по производству лифтового оборудования и прочие предприятия, добавил он.

Важным условием создания строительного кластера в Хабаровском крае заместитель исполнительного директора Российского союза строителей Константин Кижель назвал формирование благоприятного инвестиционного климата, а также введение особых преференций для потенциальных инвесторов, например, налоговых послаблений. В частности, на Дальнем Востоке возможен особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности - территория опережающего развития, добавила Караваева. Кроме того, одной из форм реализации проекта может стать прямое государственное финансирование или государственно-частное партнерство, отметил Ручьев.

Сроки, стоимость и качество

Развитию Дальнего Востока уделяется большое внимание. Летом 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по социально-экономическому развитию этого макрорегиона. Одной из поставленных в документе задач является увеличение годового объема жилищного строительства в 1,6 раза до 2024 года.

Однако сейчас из-за длинного плеча транспортировки строительных материалов и отсутствия необходимого объема производств на Дальнем Востоке указанные цели просто невозможно достичь, отметил Ручьев. При этом создание собственных мощностей уменьшит стоимость и сроки строительства, улучшит качество строительных материалов и повысит маржинальность проектов, уверена Караваева. Кроме того, кластер создаст новые рабочие места в Хабаровском крае, что должно положительно сказаться на миграционной ситуации, подчеркнула она.

Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, Путин отметил дефицит строительных материалов на Дальнем Востоке, которые "приходится завозить за сотни, а то и за тысячи километров". В связи с этим глава государства поручил подготовить предложения по созданию строительного кластера в Хабаровском крае, а также призвал кратно увеличить производство стройматериалов в Дальневосточном федеральном округе.