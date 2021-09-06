В ОПЕК считают, что нефтяная отрасль должна быть частью адаптации к изменениям климата

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Нефтяная промышленность обладает необходимыми технологиями для поддержания устойчивой энергетической системы и должна быть частью решений, принимаемых в области климатических изменений. Об этом говорится в сообщении ОПЕК по итогам круглого стола на уровне министров по вопросам энергетики, климата и устойчивого развития.

"Участники круглого стола подчеркнули, что нефтяная промышленность обладает экспертизой и технологиями для поддержки устойчивой энергетической системы и должна быть составной частью инновационных и устойчивых решений, принимаемых в области изменения климата", - отмечается в сообщении.

Кроме того, участники встречи подчеркнули необходимость использования всех источников энергии и всех доступных технологий, таких как, например, улавливание и хранении углерода, а также продвижения экономики замкнутого цикла для достижения седьмой цели устойчивого развития ООН ["Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех"] и снижения уровня выбросов.

В ходе круглого стола также обсуждались "Саудовская зеленая инициативая", представленная Саудовской Аравией, и вопросы, связанные с предстоящей 26-й Конференцией сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) в Глазго (Шотландия).