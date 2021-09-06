Киев заявил, что "Газпром" не бронирует дополнительные транзитные мощности через Украину

КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Транзит газа из России в Евросоюз через Украину будет уменьшаться, так как уже сейчас "Газпром" не бронирует дополнительные транзитные мощности. Об этом в понедельник заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Несмотря на максимально цену на газ в ЕС и недостаточные запасы газа в европейских ПХГ, "Газпром" не забронировал на сентябрь дополнительные транзитные мощности 15 млн куб. м в сутки, что приведет к уменьшению транзита с 124 млн куб. м в сутки до 109 млн куб. м в сутки. Кроме того, "Оператор ГТС Украины" постоянно предлагает дополнительные мощности в объеме 63,7 млн куб. м в сутки, но ни разу "Газпром" не проявил заинтересованности в увеличении поставок газа в ЕС", - написал Макогон в Facebook.

Такую ситуацию глава украинской компании связывает с реализацией проекта "Северный поток - 2". "Сегодня "Газпром" отчитался об окончании трубоукладочных работ по проекту "Северный поток - 2" и готовности поставлять газ по нему уже в 2021 году. Фактически "Газпром" грубо намекает, что увеличение поставок в ЕС возможно только по "Северному потоку - 2", - полагает Макогон. Он добавил, что считает это "большим испытанием для Европы" в последующие месяцы в контексте необходимости проявлять "европейскую солидарность".

В конце декабря 2019 года Украина, РФ и ЕС подписали новый транзитный газовый контракт на пять лет с возможностью продления до 2034 года. Согласно документу, минимальная гарантированная прокачка газа составит 65 млрд куб. м в первый год, по 40 млрд куб. м - в следующие четыре года. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.

В понедельник оператор проекта "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG сообщил, что закончил укладку последней трубы второй нитки газопровода в Балтийском море. "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за угрозы санкций США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено.