ДНР и ЛНР намерены создать единое экономическое пространство

ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник договорились о создании единого экономического пространства. Об этом говорится в декларации по итогам их встречи, состоявшейся в понедельник в режиме видеоконференции.

"Донецкая народная республика и Луганская народная республика <...> провозглашают установление между ними отношений стратегического партнерства в экономической, таможенной и налоговой областях", - говорится в декларации глав ДНР и ЛНР, которую публикует Донецкое агентство новостей.

"Стороны выражают решимость укреплять и развивать экономическое взаимодействие по ключевым двусторонним вопросам, в первую очередь путем создания единого экономического пространства", - отмечается в совместной декларации глав республик Донбасса.

Главы ДНР и ЛНР планируют в ближайшее время подписать договор о едином таможенном пространстве.