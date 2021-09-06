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ДНР и ЛНР намерены создать единое экономическое пространство

Главы республик также планируют в ближайшее время подписать договор о едином таможенном пространстве

ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник договорились о создании единого экономического пространства. Об этом говорится в декларации по итогам их встречи, состоявшейся в понедельник в режиме видеоконференции.

"Донецкая народная республика и Луганская народная республика <...> провозглашают установление между ними отношений стратегического партнерства в экономической, таможенной и налоговой областях", - говорится в декларации глав ДНР и ЛНР, которую публикует Донецкое агентство новостей.

"Стороны выражают решимость укреплять и развивать экономическое взаимодействие по ключевым двусторонним вопросам, в первую очередь путем создания единого экономического пространства", - отмечается в совместной декларации глав республик Донбасса.

Главы ДНР и ЛНР планируют в ближайшее время подписать договор о едином таможенном пространстве.

Теги
УкраинаПасечник, Леонид ИвановичПушилин, Денис Владимирович
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