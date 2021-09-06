Тюменская область будет сотрудничать с туроператором TUI

ТЮМЕНЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Тюменская область будет сотрудничать с крупным туроператором TUI в создании межрегиональных туристических маршрутов и привлечении дополнительных туристических потоков в регион. Соответствующее соглашение подписали губернатор региона Александр Моор и генеральный директор компании TUI Россия Тарас Демура.

"Соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области и туроператором федерального уровня "ТУИ Россия" подписали глава региона Александр Моор и генеральный директор компании. Цель соглашения - создание межрегиональных туристических маршрутов и привлечение дополнительных туристических потоков в Тюменскую область", - говорится в сообщении оперативного штаба региона.

По данным властей, 7 сентября в рамках соглашения в Тюмень прибудет первый чартерный авиарейс, который доставит в регион более 100 туристов из центральных регионов страны. "Мы много лет вкладываем силы в развитие туристической инфраструктуры, повышаем качество сервиса. Теперь благодаря поддержке Ростуризма мы получили новые возможности и перспективы. Реализовать их можно только вместе с крупным партнером-туроператором, которым является компания "ТУИ", обладающая ценным для нас опытом", - приводятся в сообщении слова Моора.

В свою очередь, Демура отметил, что компания планирует активно заниматься просветительской деятельностью для продвижения Тюмени как туристического бренда.

По информации властей Тюменской области, за последние пять лет регион посетили более 11 млн туристов. В результате объем налоговых поступлений в областной бюджет от туристической отрасли увеличился в три раза и составил 1,3 млрд рублей.