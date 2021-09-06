Росатом намерен через пять лет ввести в строй еще один рудник по добыче урана

КРАСНОКАМЕНСК /Забайкальский край/, 6 сентября. /ТАСС/. Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е. П. Славского (ПАО "ППГХО", входит в контур управления "Атомредметзолото" - горнорудного дивизиона Росатома) планирует с 2026 года начать добычу урана на новом руднике №6. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Иван Киселев.

Общие запасы урана на Аргунском и Жерловском месторождениях, которые будут осваиваться на этом руднике, составляют 40,9 тыс. тонн, руды - 25,3 млн тонн. Первоначальная мощность рудника будет 350 тыс. тонн руды в год, а с выходом на полную мощность ежегодная добыча составит 850 тыс. тонн руды, что соответствует приблизительно 2,5 тыс. тонн закиси-окиси урана.

Стоимость проекта по строительству всей инфраструктуры рудника составляет 18 млрд рублей. Однако среднее содержание урана в руде на Аргунском и Жерловском месторождениях выше, чем на действующих рудниках, что позволяет гарантировать конкурентоспособную себестоимость производства до 2056 года.

ППГХО - градообразующее предприятие города Краснокаменска, крупнейшее в России и одно из крупнейших уранодобывающих предприятий в мире, самое большое многопрофильное горнодобывающее предприятие Забайкальского края.