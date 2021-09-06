МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Экспортные цены на российскую пшеницу достигли максимума с апреля 2021 года. Об этом говорится в сообщении аналитической компании "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков.

"Цены на российскую пшеницу с содержанием протеина в 12,5% по итогам прошлой недели укрепились на $3 до $301 за тонну. Это самый высокий уровень цен с апреля 2021 года", - отмечается в сообщении.

По данным экспертов, с июля цены выросли уже более чем на $50 за тонну на фоне ухудшения видов на новый урожай в России и Канаде. Дополнительным фактором, по их мнению, является рост внутренних цен и действие слабо предсказуемой экспортной пошлины. Как отметили эксперты, значительная часть российского урожая пострадала из-за засушливой и жаркой погоды. Не менее важным фактором оказалось сокращение посевных площадей под озимыми, о котором стало известно только в июле, добавили они.

Аналитики отметили, что цены на российскую пшеницу поддержало и активное укрепление рублевых цен, которые с середины июля взлетели примерно на 3 тыс. рублей за тонну. Дополнительное влияние на экспортные цены оказывает плавающая пошлина, размер которой определяется каждую неделю. "Связанные риски экспортеры закладывают в цену", - полагают в "Совэконе". По мнению экспертов, дальнейший рост цен на российскую пшеницу под вопросом.

"Цены на пшеницу из других регионов за последние недели заметно снизились, а конкурентоспособность российского зерна падает. Внутренний рынок будет под давлением на фоне роста ожидаемого роста экспортной пошлины", - считают эксперты.

Центр "Совэкон" с июня начала снижать оценки нового урожая пшеницы в РФ. Максимально в июне он оценивался в 84,6 млн тонн, а к концу августа этот показатель снизился до 75,4 млн тонн.

Оценка Минсельхоза

Ранее Минсельхоз сообщил о том, что экспорт зерновых из РФ в 2020-2021 сельхозгоду, по предварительным данным, превысил 48 млн тонн, из них пшеницы - 37,5 млн тонн. По оценкам министерства, общий объем экспорта зерновых культур станет одним из самых высоких в истории страны. Кроме того, Россия в очередной раз займет лидирующую позицию в мире по поставкам пшеницы. Экспортный потенциал в текущем сезоне предварительно оценивается в 51 млн тонн зерна.