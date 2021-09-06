"Группа ГАЗ" представила в Москве электробусы на водородном топливе

МОСКВА, 6 сентября./ТАСС/. "Группа ГАЗ" представила на выставке Comtrans-2021 две модели городских водоробусов с разной вместимостью, передает корреспондент ТАСС с презентации.

Речь идет об автобусе большого класса Citymax Hydrogen вместимостью 85 человек и автобусе малого класса "ГАЗель City" для перевозки 22 пассажиров.

"Основное преимущество водородного автобуса по сравнению с электротранспортом без топливных элементов - увеличенный запас хода. На одной заправке водоробусы могут проехать 350 км, что достаточно даже для самых длинных городских маршрутов", - говорится в пресс-релизе автопроизводителя.

Автобус Citymax Hydrogen разработан на платформе электробуса ГАЗ, серийно выпускаемого на Ликинском автобусном заводе, "ГАЗель City" создан на базе автобуса малого класса, выпускаемого на Горьковском автомобильном заводе.

"В водоробусах, представленных на выставке, применены конструктивные решения с различными типами размещения баллонов: на модели большого класса баллоны установлены на крыше, в модели малого класса - за передними колесами в специальных нишах и в багажном отделении", - отмечает производитель.

На выставке компания также представила две модели нового поколения Citymax - электробус большого класса и автобус среднего класса с дизельным мотором экологического стандарта "Евро-6". В перспективе новое поколение будет включать линейку автобусов длиной от 9,7 до 19 м и вместимостью от 70 до 200 человек.

Запас хода электробуса E-Citymax 12, который будет выпускаться на Ликинском автобусном заводе "Группы ГАЗ" - до 200 км на одной зарядке. Зарядка может осуществляться тремя способами: ультрабыстрая пантографная за 1,5 часа, быстрая пистолетная за 2,5 часа и ночная за 7 часов. Вместимость электробуса - 85 человек.

Автобус Citymax 9 будет выпускаться на Павловском автобусном заводе группы. Выставочный образец рассчитан на перевозку 73 пассажиров, включая 17 посадочных мест.

"Группа ГАЗ" является ведущим производителем и поставщиком автобусов в России. Компания выпускает полную линейку автобусов малого, среднего, большого и особо большого классов. Модельный ряд включает городские, пригородные, междугородные автобусы пассажировместимостью от 19 до 201 человек. Компания также является крупнейшим в России поставщиком школьных автобусов.