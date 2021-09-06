Российский рынок акций закрылся ростом индекса Мосбиржи на 0,66%

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций закрылся ростом основных фондовых индексов. Так, по итогам дня индекс Мосбиржи увеличился на 0,66%, до 4 028,25 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,16%, до 1 737,01 пункта. Доллар по отношению к рублю на 18:50 мск увеличился на 0,3%, до 73,03 рубля, евро - на 0,25%, до 86,65 рубля.

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent снизился на 0,69% и торгуется в районе $72 за баррель.

"Сегодня на фоне отсутствия торгов на американских биржах из-за выходного, какой-то интенсивной динамики на российском рынке мы не наблюдали. Отыгрывались отдельные истории. Инвесторы сосредоточили свое внимание на позитивных экономических данных из Европы, а также на пятничном отчете по рынку труда США, который может затормозить ужесточение монетарных стимулов со стороны ФРС", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

По мнению эксперта, завтра индекс Мосбиржи может уйти выше отметки в 4 100 пунктов, а российский рубль - вновь опуститься ниже уровня 73 рублей к доллару США.

Рынок акций

Акции "Мечела" остаются среди биржевых фаворитов вторую неделю подряд на фоне локального дефицита с поставками угля в Китай. "Акции восстановились после коррекции и торгуются около 120 рублей. При закреплении над 122 рублей откроется возможность для возвращения бумаги к 125 рублей", - рассказала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Из "голубых фишек" отлично смотрятся акции "Газпрома", которые идут вверх на фоне сохранения высоких цен на газ в Европе. "Бумага обновила пик на уровне 323,02 рублей, после чего чуть скорректировалась, но вполне может продолжать расти к новой цели на уровне 330 рублей", - добавила эксперт. Акции "Россетей" выросли до максимумов с 12 мая, в районе 1,45 рубля, и могут продолжить восхождение до 1,50 рубля, также считает она.

В минусе остаются бумаги НЛМК, "Полюс золота" и "Магнита". "В последнем случае акции развивают снижение внутри "боковика" 5 тыс. 415 - 5 тыс. 650 рублей. Если удастся пробить нижнюю границу диапазона и по совместительству уровень поддержки, "медведи" направятся к минимуму от 16 августа 5 тыс. 380 рублей", - полагает Бодрова.