Гендиректор "Татнефти": рынок бензина может стабилизироваться и без запрета на экспорт

КАЗАНЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Рынок бензина России может стабилизироваться и без введения запрета на экспорт. Об этом ТАСС заявил генеральный директор "Татнефти" Наиль Маганов.

"Весь бензин, который мы ["Татнефть"] вырабатываем, у нас идет на внутренний рынок и у нас не было необходимости экспорта, он пользуется огромным спросом из-за его качества, не из-за дефицита, а из-за качества. Рынок сможет обойтись без введения дополнительных запретов", - сказал он.

3 сентября, замминистра энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что запрет на экспорт бензина как мера остается в повестке, но пока Минэнерго РФ хочет минимально вмешиваться в рынок, чтобы его не сломать.

Также Маганов в разговоре с корреспондентом ТАСС отметил, что не стоит ждать роста цен на бензин, если не будет изменений в налоговой системе.

Запрет на экспорт

Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов на полях Восточного экономического форума заявил, что Минэнерго перестало рассматривать запрет экспорта бензина как одну из вероятных мер стабилизации рынка бензина в РФ. Поставки топлива на внутренний рынок превысили уровни 2020 и 2019 годов.

Вице-премьер России Александр Новак 1 сентября говорил, что правительство РФ не видит никаких рисков сильного повышения цен на бензин этой осенью и отмечает тенденцию к восстановлению рынка. По словам Новака, это произошло благодаря, в том числе рекомендации правительства для компаний направить дополнительные объемы бензина на рынок России как из экспорта, так и из запасов.

Россия практически до нуля сократила экспорт бензина без введения каких-либо запретов для компаний, которые обсуждались ранее, говорил вице-премьер и подчеркивал, что основной экспортер бензина в РФ - "Сургутнефтегаз" - перенаправил практически весь объем бензина на российский рынок.