S&P повысило рейтинг банка "Русский стандарт" с B- до B

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочный рейтинг банка в иностранной и национальной валютах банка "Русский стандарт" до "В" с "В-", прогноз по рейтингу - "стабильный", говорится в сообщении агентства.

"В 2020 году и в первой половине 2021 года банк "Русский стандарт" значительно улучшил свою капитализацию за счет стабильно высокой прибыльности и ограниченного роста активов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "стабильный" прогноз указывает на то, что в течение следующих 12-18 месяцев банк может сохранять "адекватный буфер капитала и качество активов, с кредитными убытками и показателями просрочек, по крайней мере, на уровне, аналогичном показателям других розничных банков в России", поясняет S&P.

Аналитики агентства ожидают, что в следующие 12-18 месяцев капитализация банка продолжит улучшаться и коэффициент капитала, скорректированного с учетом риска (RAC), останется выше 7% при хорошей прибыльности, отсутствии дивидендных выплат и относительно низком объеме взвешенных по риску активов (RWA)", считают аналитики рейтингового агентства.