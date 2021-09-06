Разработка проекта набережной в Омске оценивается в 300 млн рублей

ОМСК, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Омской области направят около 300 млн рублей на разработку проектно-сметной документации для создания 15-километровой, самой протяженной в Евразии, набережной в Омске. Как заявил в понедельник в эфире местного "12 канала" губернатор региона Александр Бурков, проектные работы планируется начать в 2022 году.

"Мы надеемся, что в следующем году начнем проектировать набережную. Проект получается недешевый, [так как] набережная длинная - это около 300 млн рублей только на ПСД (проектно-сметную документацию). Не забывайте, у нас набережная под 15 км, там вынос сетей, много других инженерных объектов, поэтому все непросто. Но мы эту работу начали, и мы ее будем продолжать", - сказал Бурков.

"Это центр города, это его визитная карточка. И не использовать сегодня красоту и мощь двух рек (Омск расположен на месте впадения Оми в Иртыш), на мой взгляд, это преступление", - отметил губернатор.

По его словам, пока бюджетные средства будут направлены только на разработку проекта, а уже его реализация будет финансироваться большей частью за счет частного бизнеса. Ранее власти сообщили, что правительство Омской области рассчитывает привлечь к проекту создания набережной кроме 7 млрд рублей федеральных средств около 20 млрд рублей частных инвестиций.

Планируется, что по всей набережной будет проходить непрерывная велодорожка. В проект гармонично вольются уже реализованные проекты благоустройства - реконструированный бульвар Победы, отреставрированная "Газпромом" улица Чокана Валиханова, восстановленные объекты Омской крепости. В сердце Омска - устье реки Омь - будет построен велопешеходный мост, который соединит левый и правый берега.