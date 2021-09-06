Участники ВЭФ подписали более 380 соглашений

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Участники VI Восточного экономического форума подписали более 380 соглашений, сообщили в пресс-службе аппарата полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.

"На форуме подписано более 380 соглашений. <...> Международными и иностранными компаниями, организациями, министерствами и ведомствами было подписано 24 документа - девять с Китаем, шесть с Японией, три с Казахстаном, по одному с Австрией, Вьетнамом, Канадой, Сербией, Южной Кореей, Эфиопией", - сказано в сообщении.

Ранее вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что на ВЭФ подписаны соглашения на общую сумму 3,6 трлн рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной).

В присутствии президента России Владимира Путина были подписаны пять соглашений: премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и глава Сбербанка Герман Греф подписали меморандум о сотрудничестве в сфере реализации проектов по цифровой трансформации Республики Казахстан, переходу к платформенной модели цифровизации и концепции Data Driven Government; Минвостокразвития, ВТБ, корпорация "ВЭБ.РФ" и группа компаний "ЕСН" подписали соглашение о намерениях по созданию судов, работающих на метаноле, на верфях России; компания "Удоканская медь", Минвостокразвития и правительство Забайкальского края подписали соглашение о намерениях по реализации второй очереди проекта освоения Удоканского месторождения меди. Инвестиции компании в строительство второй очереди ГМК "Удокан" составят около 289 млрд рублей. Кроме того, Минвостокразвития, Хабаровский край и корпорация "ВЭБ.РФ" подписали соглашение о создании Дальневосточного детского центра отдыха и оздоровления в Хабаровском крае, проект планируется завершить в 2024 году, а также корпорация "ВЭБ.РФ", Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и управляющая компания "Корпорация рыбы" подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта комплексного развития рыбной логистики в России.

В числе других значимых соглашений в пресс-службе отметили инвестсоглашение АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" и Приморского металлургического завода, соглашение о строительстве металлургического завода на территории опережающего развития "Большой Камень" в Приморском крае для производства 1,5 млн тонн широкоформатного толстолистового проката в год и 250 тыс. тонн в год труб большого диаметра. Основным потребителем листового проката станет единственная в России крупнотоннажная судоверфь "Звезда", также являющаяся резидентом ТОР "Большой Камень". Также было подписано соглашение о строительстве парка развлечений и гольф-клуба мирового уровня с развитой инфраструктурой во Владивостоке, общий объем инвестиций составит 23,5 млрд рублей. На ВЭФ был подписан меморандум о создании Фонда технологических инвестиций "Восход", в числе приоритетных направлений которого - рассмотрение высокотехнологичных проектов по таким направлениям, как "зеленые" технологии, экологический мониторинг и безопасность, возобновляемые источники энергии, цифровые технологии, биотехнология и медицина, образовательные технологии.

VI Восточный экономический форум прошел во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате. Организатором форума выступил Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.