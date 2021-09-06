В Минобрнауки предложили оценить доходы ученых на основе данных ПФР и министерства

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Оценить реальные доходы ученых и их соответствие майским указам президента РФ можно на основе интеграции данных Пенсионного фонда России и Минобрнауки. Об этом заявил ТАСС заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук, комментируя опубликованную ранее информацию, основанную на данных ПФР, о том, что каждый четвертый ученый, работающий в Москве и Московской области, в 2020 году получал зарплату, которая была меньше средней по региону.

"Проведенный анализ уровня заработной платы научных работников по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина выявил ряд недостатков в системе мониторинга оплаты труда, которые не позволяют подтвердить достоверность предоставляемых данных. На основе интеграции ведомственных систем мониторинга и данных ПФР в дальнейшем будет возможно получать персонализированную информацию по уровню оплаты труда, а не смотреть на усредненные значения", - сказал Омельчук.

Сегодня данные ПФР дают возможность оценить уровень оплаты труда каждого научного работника, но "при этом не учитывают значительную долю получаемых доходов по грантам, что искажает информацию о выполнении указов президента и не дает полной и достоверной картины", пояснил замминистра.

В начале года старший научный сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на то, что ее зарплата на полной ставке составляет 25 тыс. рублей, тогда как должна составлять, согласно майским указам, 200% от средней по региону, то есть около 80 тыс. рублей. Президент поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться с проблемами, возникающими при выплатах зарплат научным сотрудникам.

Позднее Фальков сообщил, что Минобрнауки России намерено усовершенствовать систему мониторинга оплаты труда, включив в нее средние зарплаты по региону и отдельных организаций, а также зарплаты отдельных ученых.