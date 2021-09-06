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Кулеба: Украина предложила США создать зону свободной торговли между двумя странами

КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Украина предложила США создать зону свободной торговли, так как считает, что это принесет ей финансы, которые помогут воевать. Об этом в понедельник заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV.

"У нас есть другая инициатива, которую мы предложили американцам, - это зона свободной торговли между Украиной и США", - отметил Кулеба. При этом он добавил, что это поднимет экономику и предоставит финансы на войну. "Потому что мы хотим укреплять нашу экономику, и мы все с вами понимаем, что для того, чтобы воевать, нужны деньги <...>", - пояснил он.

Теги
УкраинаСШАКулеба, Дмитрий Иванович
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