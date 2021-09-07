В Сальвадоре вступил в силу закон о признании биткойна официальным платежным средством

МЕХИКО, 7 сентября. /ТАСС/. Закон, объявляющий биткойн официальным платежным средством - наряду с долларом США, - во вторник вступил в силу в Сальвадоре. Небольшая центральноамериканская республика стала первым государством в мире, предоставившим этой цифровой валюте такой статус. Сальвадорцы получат возможность использовать ее для оплаты товаров и услуг при помощи специального электронного кошелька Chivo.

В конце августа парламент республики одобрил создание фонда объемом $150 млн для облегчения операций по конвертации электронных денег. "Средства будут направлены на развитие и внедрение экосистемы биткойна, что позволит эффективно использовать $30, которые правительство предоставит каждому гражданину в целях поощрения использования биткойнов и электронного кошелька", - отметили в законодательном органе.

Президент как главный криптоэнтузиаст

Инициатором внедрения криптовалюты в Сальвадоре выступил 40-летний президент Найиб Букеле. Самый молодой глава государства в новейшей истории страны уверен в том, что применение биткойна - пусть и в не самой развитой экономике даже в масштабах Центральной Америки - будет способствовать привлечению иностранных инвестиций и стимулировать внутреннее потребление.

Еще одним позитивным аспектом, по мнению Букеле, станет исчезновение комиссий за денежные переводы от работающих за границей соотечественников, которые только в 2020 году направили в республику около $5,91 млрд. "Наш народ платит $400 млн в год в качестве комиссий за проведение переводов, - отметил сальвадорский лидер в Twitter. - Экономия лишь этих средств будет огромным благом для людей". Кроме того, использование криптовалюты, как полагает президент, позволит занятым в неформальном секторе экономики подтверждать свои доходы и таким образом получать доступ к кредитам с низкой процентной ставкой.

Для удобства граждан власти решили разместить на территории страны 200 специальных банкоматов и 50 отделений обслуживания, где можно будет перевести биткойны в наличные доллары.

Осторожность не повредит

Далеко не все сальвадорцы разделяют оптимизм правительства в отношении криптовалюты. Некоторые слои населения, в частности пенсионеры, опасаются, что волатильность биткойна может негативно отразиться на объеме полагающихся им выплат. Недовольство граждан вылилось в акции протеста, которые, впрочем, пока были немногочисленными и носили мирный характер.

Согласно результатам недавнего опроса общественного мнения, проведенного газетой La Prensa Gráfica, 65% населения не одобряет использование биткойна как официального платежного средства. В числе причин такого отношения участники исследования указали, что не умеют пользоваться криптовалютами, не владеют информацией о них в достаточном объеме, опасаются мошенничества, связанного с электронными кошельками, и нестабильности курса криптовалюты. Кроме того, многие отметили, что предпочитают доллары цифровым деньгам.

Алисия Барсена, исполнительный секретарь Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна, ранее в текущем году заявила, что принятие биткойна в качестве официального платежного средства ставит перед экономикой Сальвадора немало макроэкономических, а также финансовых и юридических задач, которые требуют очень внимательного анализа. "Некоторые аналитики указывают на то, что биткойн не выполняет базовые функции денег, а также страдает от большой волатильности, не используется как расчетная единица или резервная валюта, и поэтому они предупреждают, что в долларизованной экономике его применение может увеличить системные риски", - отметила Барсена.

Впрочем, Букеле в успехе своего плана не сомневается. "Я уверен, что он будет работать, и не только для нас, но и для всего человечества", - заявил он в интервью журналисту Питеру Маккормаку. По словам президента, разница между переходом на доллары в качестве платежного средства в 2001 году и внедрением биткойна в настоящее время заключается в том, что в этот раз решение было принято ради блага людей, а не банков.