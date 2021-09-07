В МЭР заявили, что общий объем инвестиций в проекты с участием ФНБ составит 9 трлн рублей

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Суммарная стоимость проектов, претендующих на инвестиции из Фонда национального благосостояния (ФНБ), с учетом частных инвестиций составит 9 трлн рублей. Влияние на инфляцию будет минимальным, в пределах 0,1 п. п., сообщил замминистра экономического развития Илья Торосов газете "Ведомости".

Замминистра отметил изданию, что в предварительный список проектов вошли 32 инициативы, из них сейчас отобрано 11 проектов. В их число входит строительство скоростной дороги М12 Москва - Казань, которое позволит увеличить темпы роста ВВП на 0,3-0,5 п. п. в год. Бюджет строительства заявлен в размере свыше 600 млрд рублей, из них средства ФНБ составят не более 150 млрд рублей.

Отобранные инициативы включают четыре проекта РЖД, направленных на модернизацию железнодорожной сети, проект "Автодора" по строительству дорог в составе маршрута Европа - Западный Китай, проекты ВЭБ.РФ, обновление железнодорожного состава Петербургского метрополитена и реформирование Фонда ЖКХ с повышением качества городской среды и коммунальной инфраструктуры, пишет газета.

Средства на проект будут предоставляться на 25 лет, участие в нем ресурсов ФНБ не превысит 25%. Рентабельность инициативы должна быть не менее 5% в год, однако по этому условию обсуждается вариант привязки ставки доходности к инфляции, рассказал Торосов изданию.

Проекты будут финансироваться по трем каналам. Основную часть средств планируется вкладывать через покупку облигаций специально созданной для реализации проекта компании. Около 70 млрд рублей предоставят ВЭБу "капиллярно" - под конкретный проект с конкретным графиком погашения. "На счетах института развития средства ФНБ смогут находиться не более трех-пяти дней, в этот промежуток он должен перечислить деньги исполнителю проекта", - отметил Торосов. ВЭБ направит и свои средства в проекты, соотношение финансирования из ФНБ и ВЭБ ожидается на уровне один к двум, добавил он. Часть средств может быть направлена через Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в проекты с участием иностранных инвесторов в пределах установленного для фонда лимита. Сейчас в правительстве находится проект распоряжения, направленный на его докапитализацию. Через РФПИ могут быть вложены 143 млрд рублей. Условия инвестиций для фонда аналогичны условиям для ВЭБ. Деньги РФПИ будет использовать на собственные инициативы, не входящие в отобранные 11 проектов, уточнил замминистра.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил о том, что проекты с высокой долей импорта могут быть профинансированы из ФНБ отдельно и сверх лимита в 1,6 трлн рублей.