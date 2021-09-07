Глава Камчатки сообщил о субсидировании четверти всех внутрирегиональных перелетов в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Камчатский край субсидирует четверть всех внутрирегиональных перелетов на Дальнем Востоке, что позволяет постепенно снижать стоимость перелетов внутри региона, сообщил в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме губернатор Камчатки Владимир Солодов.

"На совещании у президента [России Владимира Путина] прозвучала цифра, что все регионы Дальнего Востока субсидируют 4 млрд рублей на авиабилеты. Так вот, из этих 4 миллиардов рублей четверть субсидирует Камчатский край. При том, что численность населения Камчатки - 3,75% от численности всех дальневосточных регионов. Мы очень много субсидируем по сравнению с другими регионами, и все равно не можем добиться приемлемой стоимости, хотя подвижки есть: например, мы в этом году ввели маршруты по 4 тыс. рублей и стараемся и дальше снижать стоимость, особенно для жителей удаленных населенных пунктов", - сказал губернатор.

Глава региона также отметил, что созданная единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" способна выполнять внутри региона и туристические перевозки, однако их могут осуществлять и другие коммерческие фирмы.

"Например, у нас в этом месяце зарегистрирована новая авиакомпания, она называется "Камчатка". Ее зарегистрировали наши инвесторы, которые вкладываются в развитие туристического комплекса. И уже приобретен первый самолет, который будет осуществлять туристические маршруты, популярные среди посетителей Камчатки. Я знаю, что у них в планах, например, маршрутная линия до Курил. Для нас как для региона это невозможно, так как это сложный межрегиональный перелет между Камчатским краем и Сахалинской областью, но Курилы - очень востребованное место посещения, и туда ближе лететь из Петропавловска-Камчатского, чем из Южно-Сахалинска", - добавил Солодов.

VI Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате. Организатором форума выступил Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.