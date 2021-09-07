Интернет-гиганты раскритиковали поправки в законы Бразилии о регулировании отрасли

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 сентября. /ТАСС/. Администрации крупнейших мировых интернет сервисов Facebook, Google и Twitter выступили с критикой подписанных в понедельник президентом Бразилии Жаиром Болсонару поправок в национальное законодательство о регулировании отрасли. Об этом сообщает портал G1.

"Данная мера значительным образом ограничивает возможности по сдерживанию злоупотреблений на наших платформах, что является основным условием для предоставления людям безопасного пространства для самовыражения и онлайн-соединения. Facebook согласна с мнением различных специалистов и юристов, которые утверждают, что это предложение нарушает конституционные права и гарантии", - цитирует портал заявление компании.

Представители Google подчеркивают, что правила их сообщества стали результатом совместного труда технических специалистов и экспертов гражданских и научных кругов. "Эти руководящие принципы нужны для того, чтобы <...> сохранить многообразие мнений и идей", - говорится в заявлении. По мнению интернет-гиганта, отрасль должна иметь возможность самостоятельно применять и обновлять пользовательские правила. Кроме того, компания заявила о готовности продемонстрировать "прозрачность и важность" своих правовых инструментов, а также указать на "риски, которым подвергаются люди тогда, когда нет возможности применять" эти инструменты.

Администрация Twitter в свою очередь выступила в защиту базового текста закона, регулирующего деятельность отрасли, отметив, что к его созданию был причастен широкий круг специалистов, пользователей, регулирующих органов, научного сообщества и представителей частного сектора. По ее мнению, прежний документ являлся "передовым в том, что касается защиты прав пользователей, и обеспечивал инновации и свободную конкуренцию", а нововведения "идут вразрез со всем, что было достигнуто в данном процессе".

Указ президента

В понедельник пресс-служба Болсонару сообщила о подписании президентом исполнительного указа, запрещающего соцсетям безосновательно удалять пользовательский контент. В соответствии с документом, теперь требуется предоставлять основание для действий такого рода, чтобы не допустить нарушений в отношении бразильских пользователей и гарантировать право на свободу слова. Исполнительный декрет президента имеет силу закона, однако может быть аннулирован, если не будет одобрен парламентом в период, не превышающий 120 дней.

Ранее сервис видеохостинга Youtube блокировал и удалял со своей платформы видеоролики из официального аккаунта Болсонару, на которых президент заявлял о возможности вылечиться от COVID-19, применяя препараты с недоказанной эффективностью. Кроме того, многие сторонники Болсонару размещали в сети материалы политического характера, направленные против законодательной и судебной власти страны. Впоследствии такие записи также блокировались, а их авторы и распространители становились фигурантами уголовных расследований.