Росатом перейдет к производству более мощной ветроэнергетической установки в 2023 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сентября. /ТАСС/. Компания "Новавинд", дивизион госкорпорации "Росатом" по ветроэнергетике, в 2023 году перейдет на производство более мощной ветроэнергетической установки (ВЭУ) мощностью 4,5 МВт. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе компании во вторник.

"На сегодняшний день нашей компанией сформированы все компетенции для дальнейшего углубления локализации производства до 80-85%, экспорта услуг и оборудования для участия в программе ДПМ 2.0 (договоров поставки мощности, по которой идет господдержка развития возобновляемых источников энергии - прим. ТАСС) и перехода на более мощную ветроустановку - 4,5 МВт. В планах выйти на серийное производство 4,5-мегаваттной ВЭУ в 2023 году", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что завод АО "Новавинд" в городе Волгодонске Ростовской области по производству узлов и агрегатов ветроустановок ранее вышел на проектную мощность.

АО "Новавинд" - дивизион Росатома, основная задача которого - консолидировать усилия госкорпорации в передовых сегментах и технологических платформах электроэнергетики. Компания была основана в сентябре 2017 года. В контуре "Новавинд" сосредоточено управление всеми компетенциями Росатома в ветроэнергетике - от проектирования и строительства до энергетического машиностроения и эксплуатации ветроэлектростанций.

О программе поддержки "чистой" энергетики

Меры государственной поддержки строительства генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии, предполагающие возврат инвестиций с гарантированной доходностью, работают до 2024 года, но отборы проектов по этой программе уже завершены.

Вторая программа поддержки ВИЭ-генерации будет работать с 2025 по 2035 год. Изначально ее объем предполагался на уровне 400 млрд рублей, однако в итоге он был сокращен до порядка 350 млрд рублей. В Минэнерго ожидают, что до 2035 года в России будет введено около 6,7 ГВт ВИЭ-мощности.