Электронные площадки России начали подготовку к новым правилам закупок у МСП

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Электронные торговые площадки России начали подготовку к новым правилам закупок у малых и средних предприятий (МСП), которые вводятся с января 2022 года.

С 1 января 2022 года корпоративных заказчиков ждет ряд законодательных нововведений: повысится обязательная доля закупок у малого и среднего бизнеса, она составит 25%, а также с 18% до 20% от общей стоимости заключенных договоров повысится квота на проведение закупок в рамках особой процедуры. Речь идет о так называемых спецторгах, к участию в которых допускаются только субъекты МСП. Изменения касаются заказчиков из числа госкорпораций, госкомпаний, ресурсоснабжающих организаций, естественных монополий, государственных и муниципальных унитарных предприятий. Следовательно, с 2022 года соблюдать новую долю должны все заказчики, совершающие закупки по 223-ФЗ ("О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"), а не только крупные, как было ранее.

"Для четверти всех заказчиков России - это совершенно новая форма электронной процедуры и определенный рыночный вызов, который потребует перестройки устоявшейся закупочной системы. Госкомпании и другие заказчики по 223-ФЗ будут обязаны внести соответствующие изменения в свои положения о закупках, скорректировать планы закупок. При этом федеральные электронные площадки также готовятся к изменениям. Основная задача площадок сейчас - проведение широкой и исчерпывающей информационной кампании для тех заказчиков, которые столкнутся с новой процедурой", - рассказали ТАСС в пресс-службе федеральной площадки "РТС-тендер".

Результаты устного опроса площадки показали, что большинство тех, кого эти изменения коснутся, в настоящее время не осведомлены о нововведениях, уточнили в пресс-службе.

"У нас запланирован цикл вебинаров с экспертами нашего учебного центра. Сентябрь - самое время получения новых знаний, поэтому разъясняющие мероприятия стартуют 9 сентября. Кроме того, нашим клиентам будут предложены специальные шпаргалки с шаблонами документов и рекомендации нашего юридического департамента по дополнению своих положений о закупках. Клиентские менеджеры готовы будут проконсультировать любого заказчика по ближайшим изменениям вне зависимости от того, являются ли они клиентами площадки или нет", - прокомментировал планы площадки первый заместитель генерального директора "РТС-тендер" Максим Сыромахо.

В связи с новыми правилами закупок специалисты "РТС-тендер" прогнозируют прирост своей клиентской базы на 25%. Площадка готовится к увеличению нагрузки на ее инфраструктуру: для обеспечения бесперебойной работы уже приобретено необходимое IT-оборудование, увеличен штат сотрудников службы клиентской поддержки для оперативного консультирования, добавили в пресс-службе.