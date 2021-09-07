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Кудрин предложил сократить госсектор экономики России

Глава Счетной палаты также заявил о необходимости появления тренда на "разгосударствление"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Важно сокращать участие государства в экономике в периоды посткризисного развития. Об этом заявил Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в своей статье, опубликованной в понедельник в журнале "Компания".

"Госсектор может временами играть важную и положительную роль, но ему пора начать сокращаться", - написал он, отметив, что сейчас в десятке российских крупнейших компаний только четыре частные.

Большинство компаний с госучастием сильно зависят от бюрократической машины, а в состав совета директоров зачастую входят чиновники, пишет Кудрин. "Причем, как показала проверка Счетной палаты, среди них есть настоящие "мультиуправленцы", представляющие интересы государства одновременно в 20 и более компаниях!", - добавил глава Счетной палаты. Он уточнил, что приватизация может приносить в госбюджет в среднем примерно по 200-300 млрд рублей ежегодно в течение пяти-шести лет.

Кудрин также заявил о необходимости появления тренда на "разгосударствление", который, по его словам, выведет экономику РФ на новый уровень эффективности.

Теги
РоссияКудрин, Алексей Леонидович
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