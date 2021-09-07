Экспорт мороженого из РФ в I полугодии вырос на 38%

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Экспорт мороженого из РФ в I полугодии 2021 года вырос на 38% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил $47 млн. Об этом говорится в сообщении Россельхозбанка.

"Экспорт мороженого увеличился на 38%, до $47 млн., подсчитал Россельхозбанк", - отмечается в сообщении.

Кроме того, по данным экспертов, российский шоколад появился в первой десятке самых экспортируемых товарных категорий за первые шесть месяцев 2021 года. Его поставки за рубеж выросли на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили $340 млн в стоимостном выражении. "Растут поставки и других российских продуктов для сладкоежек: газированных напитков - на 48%, до $153 млн, кондитерских изделий из сахара - на 19%, до $93 млн, фруктовых соков - на 20%, до $25 млн, джемов, желе и мармеладов - на 12%, до $21 млн", - отмечается в сообщении.

В сообщении Россельхозбанка отмечается, что главными потребителями российского шоколада стали Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Азербайджан, Китай, мороженого - США, Казахстан, соков - Казахстан, Белоруссия, Украина, джемов, желе и мармеладов - Казахстан, Белоруссия. "Содействие развитию экспорта продукции глубокой переработки, специальные разработки для иностранных рынков и географическая близость к потребителям Китая и Ближнего Востока - это основа роста поставок за рубеж. Особенно перспективными, на наш взгляд, являются поставки шоколада и мороженого. Если по шоколаду Россия может войти в десятку стран - экспортеров, то по мороженому может укрепить эту позицию", - прокомментировал первый заместитель директора департамента поддержки операций на финансовых рынках банка Дмитрий Мушков.

В целом за первые шесть месяцев 2021 года экспорт продукции АПК из РФ увеличился на 20%, до $15,5 млрд по сравнению с прошлым годом. Подсолнечное масло, а также пшеница и меслин показали наибольший прирост экспортных поставок в стоимостном выражении. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года экспорт подсолнечного масла увеличился на 51%, до $2,2 млрд. Поставки пшеницы и меслина выросли на 13%, до $3,1 млрд.

Помимо ставшей традиционной для российского экспорта пшеницы в топ-10 сельскохозяйственных товаров, которые Россия поставляет на мировой рынок, вошли ракообразные, кукуруза, ячмень и соевые бобы. Российские агроэкспортеры увеличили поставки мяса крупного рогатого скота в 3,8 раза, до $85 млн, а экспорт свинины составил $213 млн (+50%). В то же время экспорт солода увеличился на 282%, до $82 млн, добавили эксперты.