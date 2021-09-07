Вице-премьер Абрамченко поручила проанализировать меры поддержки производства овощей в ДФО

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу и Минвостокразвития РФ проанализировать меры поддержки производства овощей "борщевого набора" на Дальнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера.

"Минсельхозу России, Минвостокразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, провести анализ эффективности действующих мер поддержки на территории Дальневосточного федерального округа, направленных на увеличение производства овощей, входящих в состав "борщевого набора", а также овощей закрытого грунта; создания оптово-распределительных центров и мощностей по хранению овощной продукции", - отмечается в сообщении.

О результатах поручено доложить в правительство РФ до 1 ноября 2021 года. При необходимости ведомства должны в этот срок составить соответствующие правовые акты.

Кроме того, Абрамченко поручила Минсельхозу России представить в правительство РФ в срок до 29 октября 2021 года доклад о результатах рассмотрения прогнозных показателей субъектов РФ по увеличению объемов производства овощей, входящих в состав "борщевого набора", включающий в себя предложения по увеличению посевных площадей для выращивания овощей, в том числе за счет введения в оборот новых земель сельскохозяйственного назначения, мощностей хранения овощной продукции и корректировке механизмов стимулирования их строительства.