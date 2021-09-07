Алекперов: цены на нефть выше $100 за баррель приведут к обрушению рынка нефти

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Стоимость нефти на уровне $65-75 за баррель комфортна как для производителей, так для и потребителей нефти, считает президент и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов. Высокие цены на нефть несут риски обрушения для рынка, заявил он в интервью газете "Коммерсантъ" .

"Не хотелось бы снова видеть цены на нефть выше $100 за баррель, так как это может стимулировать инвестиции в низкорентабельные малоэффективные проекты и потом опять привести к тому, что мы уже проходили,- обрушению рынка", - сказал он. По его словам, стоимость нефти в коридоре $65-75 за баррель "комфортна для потребителей, и страны - участники ОПЕК+ нацелены на ее сохранение за счет регулирования объемов". Алекперов также считает, что соглашение ОПЕК+ как институт регулирования "создан навсегда".

Глава "Лукойла" назвал нефтяную отрасль перегруженной в части налогов. "Повторю, реальная налоговая нагрузка "Лукойла" в России в так называемой приведенной цене нефти - около 50%. Конечно, это высокое налогообложение. Но в то же время даже такой налоговый режим дает возможность формировать и прибыль, и средства для инвестиций", - отметил он.

Вместе с тем, по словам Алекперова, компания ведет конструктивный диалог с Минфином по переводу месторождения имени Корчагина на Каспии на режим налога на дополнительный доход (НДД). А по возврату налоговых стимулов для сверхвязкой и высоковязкой нефти решения найти пока не удалось, констатировал он.

"Мы считаем, что будущее добычи нефти в России связано со сложно построенными месторождениями, сверхвязкими запасами, и чем быстрее мы будем внедрять технологии в этой области и вести промышленные работы, тем надежнее будет сырьевая база страны на долгую перспективу. Так что я надеюсь, что в будущем налоговое решение по этим месторождениям найдется, потому что они должны быть эффективны при цене нефти $50-55 за баррель", - сказал Алекперов. В этом случае есть стимул для активных инвестиций, для вовлечения новых запасов в разработку, резюмировал он.