РБК: "Аэрофлот" отстранил шесть пилотов за отказ привиться от коронавируса

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. "Аэрофлот" отстранил в разное время шесть пилотов и отправил их в отпуск без сохранения зарплаты за отказ привиться от коронавируса. Об этом РБК сообщил представитель авиакомпании Максим Демин.

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Представитель "Аэрофлота" также отметил, что в авиакомпании работают 2,3 тыс. пилотов.

Ранее президент Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов в обращении к главе авиакомпании Михаилу Полубояринову попросил отменить приказы об отстранении пилотов. По его данным, при необходимых 60% от коронавируса привились 84% сотрудников "Аэрофлота".

Сообщается, что "Аэрофлот" вместе с ШПЛС работают над повышением вознаграждения летного состава. Компания обещала поднять зарплату бортпроводниками, а также ищет решения, чтобы поднять зарплату пилотам.