РЖД рассматривает возможность запуска "Ласточки" из Назрани до Кисловодска

МАГАС, 7 сентября. /ТАСС/. Северо-Кавказская железная дорога рассматривает возможность продления "Ласточки" из Назрани до Кисловодска, сообщил начальник железной дороги Сергей Задорин во вторник во время запуска скоростного поезда в Минводы.

Скоростной поезд "Ласточка" из Назрани в Минеральные Воды будет курсировать ежедневно, отправляясь со станции рано утром. Расписание электропоезда будет меняться при необходимости после проведения опроса пассажиров. Ранее железнодорожное сообщение по маршруту Назрань - Минеральные Воды осуществлялось единственным фирменным поездом номер 145/146 "Ингушетия", однако его график движения был неудобен для пассажиров.

"Кисловодск мы сейчас уже рассматриваем, потому что прибывает "Ласточка" из Назрани в Минводы, и если наш опрос приведет к тому, что это будет удобно нашим пассажирам, то там просто происходит стыковка с поездом, который идет дальше на Кисловодск. Если мы увидим, что будет большой поток отсюда на Кисловодск, то никакой особой проблемы, думаю, у нас не будет, продлить поезд до Кисловодска", - сказал Задорин.

В свою очередь глава региона Махмуд-Али Калиматов поздравил жителей Ингушетии с запуском нового скоростного поезда. "Праздник нового современного поезда, в последующем, [возможно], дальше будет и Кисловодск, у нас есть перспективы, у нас есть много планов. Открытие сообщения с Минеральными Водами - это большой подарок всем жителям республики. Новый поезд, кроме всего прочего, удобен для курортников, студентов, расширяются возможности для развития туризма, тысячи наших людей смогут теперь без проблем осуществить поездку в одном из лучших поездов РЖД", - сказал Калиматов.

Ранее в СКЖД сообщали, что время поезда в пути составит 2,5 часа, тогда как сегодня добраться из Назрани в Минеральные Воды на поезде можно только за четыре часа. С 8 сентября "Ласточки" будут курсировать ежедневно. Отправляясь из Назрани в 04:30, поезд будет прибывать в Минеральные Воды в 07:06. В обратном направлении, из Минеральных Вод, "Ласточка" будет отправляться в 21:00 и прибывать в Назрань 23:38. Остановки предусмотрены на станциях Котляревская, Прохладная, Аполлонская и Георгиевск.