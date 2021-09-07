Приравняли к деньгам. Как и зачем власти Сальвадора используют биткойн

Пока большинство мировых центробанков осторожно вводят криптовалюту в законодательное поле и изучают идею официальных цифровых валют, небольшой центральноамериканский Сальвадор сделал большой шаг вперед и первым в мире объявил биткойн законным платежным средством. Закон вступает в силу 7 сентября 2021 года, и с этого дня с помощью биткойна в стране можно будет оплачивать товары, услуги, а также налоги.

Что такое законное платежное средство? Как правило, это национальная валюта, которую любой продавец в стране обязан принимать в оплату товаров и услуг, а кредитор — долга. В России, согласно Конституции, денежной единицей является рубль. При этом Центральный банк обладает исключительным правом эмиссии (выпуска) национальной валюты и должен поддерживать ее стабильность. "Введение и эмиссия других денег в России не допускаются". В Сальвадоре до 2001 года официальной валютой был сальвадорский колон. Но после сальвадорские власти от него отказались в пользу доллара США. И в 2004 году полностью вывели колон из обращения. Продолжение

Установи приложение и получи биткойны После вступления закона в силу граждане Сальвадора смогут установить приложение Chivo и сразу получить $30 в биткойнах на личный электронный кошелек. Это примерно 0,00058 биткойна по курсу на 7 сентября 2021 года. Владельцы биткойнов смогут свободно переводить их в доллары и обратно по желанию. Для этого власти разместят на территории страны для начала 200 специальных банкоматов и 50 отделений обслуживания. Кроме того, американская компания Athena объявила, что планирует установить в Сальвадоре тысячу криптоматов. А президент страны Найиб Букеле в Twitter предложил увеличить количество до 1,5 тыс. Также в конце августа власти одобрили создание фонда в размере $150 млн для поддержки плана по легализации биткойна. Со временем эта сумма может быть увеличена, сообщали местные СМИ. По мнению Найиба Букеле, бесплатная раздача цифровых активов должна сделать использование криптовалюты более привлекательным. Что говорят сторонники легализации биткойна? Инициатором легализации биткойна в Сальвадоре и главным идейным вдохновителем стал как раз таки глава государства Найиб Букеле. Он рассчитывает, что внедрение крипотовалюты на официальном уровне поможет, во-первых, привлечь в страну новых инвесторов, а во-вторых, снизить стоимость денежных переводов от работающих за рубежом соотечественников.

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Ежегодно последние отправляют на родину почти $6 млрд, или примерно 24% ВВП (по данным за 2020 год). Но при этом они вынуждены иметь дело с комиссиями. Кроме того, по словам Букеле, у 70% населения страны вообще нет банковских счетов, и доступ к биткойнам должен облегчить им жизнь. Специалисты также отмечают, что легализация биткойна не так уж и удивительна для Сальвадора — долларизированной стране нужны альтернативы, чтобы избежать негативного влияния кредитно-денежной политики США. "Страна полностью зависит от экономической стабильности Соединенных Штатов и не имеет возможности проводить собственную инвестиционную и монетарную политику. Поэтому введение биткойна как официального платежного средства позволяет властям Сальвадора предоставить гражданам альтернативу доллару и тем самым снизить риски, которые берет на себя экономика страны", — отметил вице-президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) по развитию и регулированию рынка Валерий Петров. А что вызывает критику? Международный валютный фонд (МВФ) скептически оценил нововведения властей Сальвадора. Что, кстати, может осложнить последним получение займа, которого они добиваются от МВФ. Специалисты фонда напомнили о рисках принятия криптовалюты в качестве платежного средства и отметили, что те перевешивают потенциальные выгоды.

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Одним из главных минусов биткойна остается его высокая волатильность. Так, например, стоимость этой криптовалюты в минувшем апреле превысила отметку $63 тыс. долларов, за следующие два месяца упала в два раза и к нынешнему сентябрю восстановилась до чуть более $52 тыс. "Высокая волатильность курса криптовалюты является значительным риском для финансового планирования, а низкая капитализация и ликвидность рынка не позволяет государству вкладывать или оборачивать значительные объемы средств", — отметил ведущий аналитик инвестиционной компании 8848 Invest Виктор Першиков. Плюс становится сложно защищать граждан — владельцев криптовалюты. Таким образом, эксперт не видит плюсов от интеграции децентрализованных анонимных криптовалют в качестве законной формы денег. Также, хотя биткойн и становится официальным платежным средством в Сальвадоре, цены в криптовалюте указывать не планируют — конвертировать средства будут на месте по текущему курсу. То есть, как часто и указывают многие экономисты, биткойн не выполняет одну из базовых функций денег. А именно — он не может стать мерой стоимости. Поэтому криптоактивы вряд ли когда-нибудь завоюют популярность в странах со стабильной инфляцией, обменным курсом и надежными финансовыми институтами, уверены в МВФ. Здешним предприятиям это было бы просто невыгодно.

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Смущает аналитиков и скорость, с которой приняли план по внедрению биткойна. Найиб Букеле объявил о намерении сделать тот платежным средством на конференции 5 июня, а уже через три дня закон одобрили. И вступил в силу он всего через три месяца. Местные специалисты считают, что "президент не полностью осознал значение закона, его потенциал вызвать серьезные макроэкономические проблемы и превратить страну в убежище по отмыванию денег". Ведь обычные криптовалюты эмитировать может любой аноним. В частном исследовательском Университете Джонса Хопкинса не согласились с утверждением Букеле о выгоде использования биткойна для денежных переводов. По мнению специалистов университета, жителям Сальвадора в первую очередь нужны привычные деньги, а значит, они все равно будут конвертировать криптовалюту в доллары. И здесь снова не обойдется без комиссий, которые оказываются совсем не ниже тех, что взимаются при традиционных денежных переводах. И наконец, легализация биткойна в стране рискует столкнуться с чисто техническими препятствиями. Так, генеральный директор компании Chainbytes, которая производит банкоматы с биткойнами, рассказал The Guardian, что его план по переносу производства в Сальвадор столкнулся с серьезными проблемами в поиске запчастей. Что думают сами жители Сальвадора? The Economist рассказал, что буквально за неделю до вступления закона в силу те, кто планировал пользоваться биткойном, были скорее исключением, чем нормой. По данным июльского опроса местной компании Disruptiva, больше 50% опрошенных высказались негативно об идее сделать биткойн законным средством платежа. Около двух третей не хотели бы, чтобы им платили биткойнами, при этом чуть менее половины совсем ничего о нем не знали.

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Таким образом, население с низкой финансовой грамотностью оказывается один на один со сложным и очень волатильным рынком криптовалют. Из сотрудников и владельцев более 20 различных предприятий, опрошенных Financial Times в столице страны Сан-Сальвадоре, — только трое знают, что должны будут принимать биткойны. Остальные либо отвергают идею в принципе, либо просто не готовятся к нововведениям. Впрочем, СМИ не нашли упоминаний штрафов за несоблюдение закона. Кроме того, бизнес имеет право не принимать биткойны, если у него нет для этого технической возможности. В преддверии вступления закона в силу в стране даже прошли небольшие протесты. Население опасается, что от нестабильного биткойна будут зависеть пенсии и пособия, а также того, что его внедрение может способствовать коррупции. Протесты стали частью более широкой мобилизации пенсионеров, которые требуют повышения выплат, отметили в Business Insider. Кто следующий? Что касается международной реакции, то криптовалютную политику Сальвадора поддержал Центральноамериканский банк экономической интеграции (CABEI). В него, помимо самого Сальвадора, также входят Аргентина, Белиз, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Испания, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Мексика, Никарагуа, Панама, Тайвань и Южная Корея.

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