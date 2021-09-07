Титов обратил внимание ФАС на демпинг цен среди крупных онлайн-платформ

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная службы (ФАС) должна обратить внимание на действия крупных онлайн-платформ, которые занимаются демпингом цен на свои услуги и сервисы. Об этом сообщил во вторник уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Конечно, конкуренция очень высокая, и <...> они [онлайн-платформы] демпингуют (искусственно занижают цены - прим. ТАСС). Это главная проблема, которой следует заниматься и антимонопольной службе. Потому что сегодня практически все сервисы, которые конкурируют с малым бизнесом в том числе, убыточны. Это значит, что они специально занижают цены. И в этом смысле мы считаем, что должна быть здесь открытая работа с ценообразованием", - сказал Титов на онлайн-конференции в ТАСС, которая посвящена предстоящему в Москве Столыпин-форуму.

При этом он считает, что есть и позитивные моменты взаимодействия крупных онлайн-платформ с малыми и средними предприятиями, которые испытывают необходимость реализации своей продукции на том или ином рынке и сталкиваются с проблемами дистрибьюции в офлайне. "Крупные платформы в онлайне позволяют сегодня найти своего потребителя и для малых производителей, в том числе российских", - сказал он.

По словам бизнес-омбудсмена РФ, на Столыпин-форуме запланирована отдельная сессия, посвященная работе маркетплейсов. "И в том числе этой тематикой будем заниматься", - добавил Титов.

IV Столыпин-форум "Постковидный синдром - экономика по-другому" пройдет 9-10 сентября на площадке МГИМО. Деловая программа посвящена анализу изменений в мировой и российской экономике в эпоху постковида, планируется обсудить эффективные механизмы по выводу российской экономики из кризиса. В ходе мероприятия будет проведено свыше 20 форматов с участием более 200 спикеров. В рамках работы форума состоятся два пленарные дискуссии.