Средний чек по кредитным картам в июле снизился на 3,5%

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Средний размер лимитов по кредитным картам, выданным в июле 2021 года, составил 69,3 тыс. рублей, снизившись на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"Несмотря на некоторое сокращение выдачи кредитных карт и снижение среднего размера лимитов по ним в последние три месяца, в целом этот сегмент розничного кредитования развивается достаточно динамично. Это в первую очередь связано с технологичностью и удобством данного вида кредита. С помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, банки могут здесь эффективно управлять кредитным риском. А заемщики, в свою очередь, получают привлекательные условия по "кредиткам" (льготный период по оплате процентов, кешбэк и т.д.)", - приводит пресс-служба слова генерального директора НБКИ Александра Викулина.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года средний лимит по кредитным картам в июле вырос на 3,2%.

В июле 2021 года самый большой средний размер лимита по кредитным картам отмечен в Москве (100,0 тыс. рублей), Московской области (82,8 тыс. рублей), Ханты-Мансийском автономном округе (81,6 тыс. рублей). Наибольше снижение по сравнению с предыдущим месяцем среди 30 регионов РФ - лидеров по объемам выдачи кредитов данного типа зафиксировано в Хабаровском крае (-13,3%), Иркутской области (-8,2%), Приморском (-7,1%) и Красноярском (-6,9%) краях.