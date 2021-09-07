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Росимущество передало Башкирии 38,3% "Башкирской содовой компании"

В результате доля РФ в уставном капитале компании составила 57,43%

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Доля в "Башкирской содовой компании" в размере 38,3% акций передана из федеральной собственности в пользу Башкирии, сообщили ТАСС в Росимуществе. В результате доля Российской Федерации в уставном капитале компании составила 57,43% уставного капитала.

"Пакет акций в размере 38,3% акций от уставного капитала АО "Башкирская содовая компания" передан из федеральной собственности в пользу Республики Башкортостан в соответствии с указом президента Российской Федерации от 7 июня 2021 года и распоряжением правительства Российской Федерации от 27 августа 2021 года", - отметили в Росимуществе.

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